El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la AECC llevan los espacios sin humo a la piscina municipal

La instalación estrena carteles informativos para recordar la prohibición de fumar en espacios públicos. La medida forma parte del convenio entre el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Asociación Española Contra el Cáncer.

La piscina municipal de Colmenar Viejo ha sido declarada oficialmente como espacio libre de humo. La instalación cuenta desde ahora con nuevos carteles que recuerdan la normativa contra el tabaco en espacios públicos, una medida impulsada dentro del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC.

Con esta actuación, el municipio busca reforzar la protección de la salud en zonas de uso común, especialmente en espacios frecuentados por familias, menores y jóvenes. El objetivo municipal es avanzar hacia entornos más saludables y reducir la presencia del tabaco en lugares donde la convivencia ciudadana es habitual durante los meses de mayor afluencia.

La piscina municipal de Colmenar Viejo refuerza su compromiso contra el tabaco

La instalación deportiva se suma así a la red de espacios sin humo que la AECC está promoviendo en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. La señalización instalada en la piscina municipal de Colmenar Viejo tiene una finalidad informativa y preventiva, al recordar a los usuarios que se trata de un entorno libre de tabaco.

Desde el Consistorio se defiende que las administraciones públicas tienen un papel directo en la promoción de hábitos saludables. En este caso, la medida se apoya en la sensibilización ciudadana y en la prevención, dos líneas de actuación que buscan reducir la exposición al humo del tabaco en zonas públicas.

La declaración de la piscina como espacio libre de humo cobra especial relevancia por el tipo de usuarios que recibe. Durante la temporada de verano, estos recintos son puntos de encuentro para familias con niños y adolescentes, colectivos especialmente sensibles a la normalización del consumo de tabaco.

La AECC extiende los espacios sin humo por más municipios madrileños

La Asociación Española Contra el Cáncer trabaja para ampliar los espacios libres de humo y aerosoles en diferentes localidades. Según la información trasladada por la entidad, este tipo de acuerdos ya se ha implantado en seis municipios de la región, entre ellos Cabanillas de la Sierra y El Molar.

La AECC considera que los ayuntamientos pueden actuar de forma directa en espacios municipales de gran uso social. Entre ellos figuran piscinas, parques, instalaciones deportivas, entornos escolares, edificios públicos y zonas con elevado tránsito de vecinos.

Estas medidas permiten cambios visibles en el entorno urbano y ayudan a crear una cultura preventiva frente al tabaco. La presencia de carteles informativos también pretende recordar la normativa vigente y facilitar que los espacios públicos sean percibidos como lugares seguros y saludables.

El tabaco causa miles de muertes al año y preocupa entre jóvenes

La medida se enmarca en un contexto sanitario especialmente relevante. La AECC señala que el tabaco es responsable del 30% de las muertes por cáncer. Además, su consumo provoca en España más de 63.000 fallecimientos al año, una cifra que equivale a una muerte relacionada con el tabaco cada diez minutos.

La asociación también alerta de que la edad de inicio en el consumo es cada vez más temprana. Por ello, insiste en la necesidad de proteger a niños y adolescentes de este hábito y de evitar que fumar se perciba como una conducta normalizada en espacios de ocio, deporte o convivencia.

Con la declaración de la piscina municipal de Colmenar Viejo como espacio libre de humo, el Ayuntamiento y la AECC dan un nuevo paso en la creación de entornos públicos más saludables. La iniciativa busca que la prevención forme parte de la vida diaria de los vecinos, con especial atención a los menores y a las familias que utilizan estas instalaciones.