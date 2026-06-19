Piscinas hinchables en terrazas y balcones: lo que permite la ley y lo que conviene evitar

Llega el verano y, con él, esa búsqueda desesperada de cualquier rincón fresco para sobrevivir al calor. Quien puede, se escapa a la costa durante el fin de semana. Quien no, tira de piscina municipal, comunitaria o privada, según lo que tenga más a mano. Y quien vive en un piso sin piscina puede hacerse la gran pregunta del verano: ¿puedo poner una piscina hinchable en la terraza o en el balcón? La respuesta es que sí, pero no de cualquier manera. Porque aquí el problema no es solo darse un chapuzón, sino el peso del agua, la seguridad del edificio y lo que diga la comunidad de vecinos.

¿Es legal instalar una piscina hinchable en un balcón o terraza?

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe de forma general instalar una piscina hinchable en un balcón o una terraza. Eso sí, permite hacerlo solo si se respetan una serie de condiciones básicas, especialmente las relacionadas con la seguridad del edificio y las normas internas de la comunidad.

El punto clave está en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este artículo recoge que no se permite “desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Dicho en cristiano: aunque poner una piscina hinchable no esté prohibido por defecto, la comunidad puede tener estatutos que lo impidan. Además, si esa piscina supone un riesgo para la finca, genera daños o se considera una actividad peligrosa, el propietario puede meterse en un buen lío. Y no precisamente de los que se arreglan con una toalla y unas chanclas.

Por qué el peso del agua puede convertir una piscina pequeña en un problema serio

Aunque legalmente pueda ser posible, no es una práctica recomendable por los riesgos que entraña. El principal peligro está en el peso del agua, que aumenta muy rápido aunque la piscina parezca pequeña. Según la información disponible, 20 centímetros de agua pueden suponer 200 kilogramos/m2, en función del tamaño de la piscina.

Ese dato es importante porque 200 kilogramos/m2 puede coincidir con el peso máximo recomendado en algunas terrazas. Y aquí viene la parte que muchas veces se olvida: al peso del agua hay que sumarle el peso de las personas que se metan dentro. Vamos, que la piscina no pesa solo cuando está llena, también cuenta quien se da el chapuzón.

El Código Técnico de la Edificación entra aquí como referencia sobre seguridad estructural, es decir, sobre la capacidad del edificio para soportar cargas sin comprometer su estabilidad. Por eso, colegios profesionales y gabinetes técnicos advierten de que muchas piscinas hinchables, incluso las relativamente pequeñas, pueden superar rápidamente la carga prevista.

Qué condiciones debes respetar antes de poner una piscina hinchable en casa

Antes de llenar una piscina hinchable en una terraza o balcón, conviene tener muy claro que la responsabilidad no desaparece por el simple hecho de que sea desmontable. Si causa daños, el propietario debe responder por ellos. Y si los estatutos de la comunidad lo prohíben, no hay mucho margen para negociar con el flotador en la mano.

Estas son las condiciones básicas que se desprenden de la Ley de Propiedad Horizontal y de las advertencias técnicas mencionadas:

Comprobar si los estatutos de la comunidad prohíben instalar piscinas en balcones o terrazas. Evitar cualquier uso que pueda resultar dañoso para la finca. Tener en cuenta que 20 centímetros de agua pueden alcanzar 200 kilogramos/m2, según el tamaño de la piscina. Sumar al peso del agua el peso de las personas que vayan a meterse dentro. Respetar siempre la seguridad estructural del edificio.

En consecuencia, la clave no está solo en si la piscina cabe físicamente en la terraza. Lo importante es si la terraza puede soportar ese peso sin riesgo y si la comunidad permite esa instalación. Por tanto, aunque la Ley de Propiedad Horizontal despeja la duda legal, también deja claro que no todo lo permitido es buena idea.

Qué pasa si la piscina causa daños en la finca

Si la piscina hinchable provoca daños, el propietario debe responder ante ellos. Esto afecta especialmente a los casos en los que la instalación haya puesto en riesgo la estructura, haya causado desperfectos o haya incumplido las normas de la comunidad. En otras palabras, el chapuzón puede salir bastante más caro que una entrada a la piscina municipal.

Además, si los estatutos de la comunidad prohíben expresamente este tipo de instalaciones, colocar una piscina en el balcón o la terraza puede considerarse una actividad no permitida. La Ley de Propiedad Horizontal es clara al respecto cuando habla de actividades prohibidas, dañosas, peligrosas o contrarias a las normas generales.

Por eso, aunque una piscina hinchable pueda parecer una solución rápida contra el calor, la recomendación práctica es actuar con mucha prudencia. Legal puede serlo, sí. Pero entre el peso del agua, la carga de la terraza y las normas de la comunidad, conviene pensárselo dos veces antes de llenar la piscina y confiar en que “total, es pequeña”.