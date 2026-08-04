Abre Bogaris Sevilla Norte, el nuevo parque comercial de más de 11.200 metros cuadrados con Action, Guaw y Popeyes

El complejo se integra junto a la SE-20, en una zona donde ya operan Costco, Bricodepot, Aldi y Lidl. Planet Fitness e Izumo se incorporarán durante los próximos meses.

Bogaris Sevilla Norte ha abierto sus puertas junto a la SE-20, la Ronda Súper Norte, con más de 11.200 metros cuadrados de superficie comercial. La apertura se dio a conocer el 23 de julio de 2026 y el complejo inicia su actividad con Action, Guaw y Popeyes. El nuevo recinto se incorpora a un entorno donde ya están presentes Costco, Bricodepot, Aldi y Lidl y busca atraer público tanto de Sevilla como de municipios próximos.

La configuración del recinto todavía no está cerrada. Planet Fitness e Izumo tienen prevista su incorporación durante los próximos meses, con propuestas centradas en la actividad deportiva y la gastronomía. Estas aperturas ampliarán los servicios disponibles y añadirán nuevos motivos de visita a un parque concebido como espacio de compras, restauración y ocio.

La combinación de establecimientos responde a perfiles de consumo distintos. El visitante puede encontrar artículos para el hogar, productos para mascotas y restauración desde la apertura, mientras que las incorporaciones anunciadas añadirán ejercicio físico y otra propuesta gastronómica. El parque busca así reunir varias actividades en un mismo recinto y ampliar progresivamente su oferta.

Action, Guaw y Popeyes estrenan la oferta de Bogaris Sevilla Norte

Action es una de las primeras firmas que ya operan en el nuevo complejo. Su establecimiento se centra en productos de gran consumo y artículos para el hogar, una oferta que permite cubrir compras cotidianas y complementa la presencia de otras grandes superficies asentadas en esta zona de Sevilla. La cadena comparte la fase inicial de apertura con Guaw y Popeyes.

Guaw aporta una tienda especializada en mascotas, mientras que Popeyes incorpora una opción de restauración rápida basada en productos de pollo. Los tres negocios configuran la primera oferta operativa de Bogaris Sevilla Norte, combinando comercio, servicios para animales y alimentación sin concentrar el recinto en una única actividad. Esta variedad permite que el parque comience a recibir públicos con necesidades diferentes desde su puesta en marcha.

Planet Fitness e Izumo ampliarán el parque durante los próximos meses

Planet Fitness figura entre las próximas incorporaciones previstas. Su llegada reforzará el apartado deportivo y de servicios, aunque la información disponible no concreta una fecha exacta de apertura. La nueva firma diversificará una oferta que, en su fase inicial, se concentra en comercio, productos para mascotas y restauración.

Izumo también se sumará en los próximos meses para ampliar la propuesta gastronómica. La oferta del parque, por tanto, seguirá creciendo después de la apertura inicial. El proyecto deja abierta la llegada de más operadores conforme avance la ocupación de los locales y se complete la configuración comercial del recinto, sin que se hayan detallado por ahora nuevas marcas ni calendarios adicionales.

La ubicación en la SE-20 busca atraer clientes de Sevilla y la provincia

Bogaris Sevilla Norte se sitúa en la SE-20, conocida como Ronda Súper Norte, un emplazamiento que conecta el complejo con la capital y con distintas localidades del área metropolitana y de la provincia. Entre los municipios señalados como parte de su zona de influencia aparecen La Rinconada, Brenes, Alcalá del Río y Cantillana.

La capacidad para captar visitantes de distintos puntos se apoya también en la concentración comercial existente. Costco, Bricodepot, Aldi y Lidl ya operan en el entorno, por lo que el nuevo parque se integra en una zona reconocible para quienes acuden a realizar compras. El crecimiento residencial y comercial próximo refuerza además la expectativa de afluencia y favorece que la oferta se dirija tanto al público urbano como al provincial.

LAP Real Estate amplía su presencia en los parques comerciales de Andalucía

La gestión de Bogaris Sevilla Norte corresponde a LAP Real Estate. Con esta apertura, la compañía amplía su actividad en Andalucía y suma el complejo a una cartera en la que también figuran el parque comercial Bahía Azul, el Centro de Ocio El Tablero y Alcaidesa Marina Ocio & Shopping.

El estreno del recinto refleja el interés que mantienen los formatos de parque comercial cuando reúnen buenos accesos, marcas conocidas y proximidad a áreas en crecimiento. La incorporación de Planet Fitness e Izumo será el siguiente paso para completar una oferta que aspira a combinar compras, restauración, deporte y servicios.

LAP Real Estate también ha comunicado la apertura en su perfil oficial.