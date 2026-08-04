Cientos de toallas con códigos QR invaden las playas de Huelva para anunciar un nuevo proyecto

La acción se ha desplegado en La Flecha, El Portil, Punta Umbría, Islantilla y La Antilla. Los códigos permiten acceder a una visita virtual y conocer el nuevo mirador del proyecto.

Huelva ha amanecido este martes con centenares de toallas colocadas en cinco playas de su costa para presentar Sagitta El Rompido Living Club, el nuevo espacio residencial desarrollado por Loiola. Cada una incorpora un código QR que permite realizar una visita virtual y conocer el mirador habilitado en el propio enclave, desde donde pueden seguirse unas obras iniciadas a principios de año.

La intervención transforma durante unas horas la arena en un escaparate visible desde la orilla y desde el aire. Además de llamar la atención de bañistas y visitantes, la campaña conduce directamente a la información del complejo, cuya llegada de los primeros residentes está prevista para comienzos de 2028.

Las toallas con códigos QR llegan a cinco playas de la costa onubense

La campaña se ha desplegado en la playa de La Flecha, en El Rompido, además de El Portil, Punta Umbría, Islantilla y La Antilla. En estos enclaves se han distribuido centenares de toallas sobre la arena, muchas de ellas alineadas en largas filas junto a la orilla.

La imagen se produce en plena temporada de verano, cuando las playas de Andalucía concentran una parte importante de la actividad turística de la comunidad. En esta ocasión, las toallas no están destinadas únicamente al descanso, sino que funcionan como soporte de una campaña para dar a conocer el desarrollo inmobiliario.

El elemento común es el código QR impreso en cada pieza. Al escanearlo, los usuarios pueden acceder a una visita virtual de Sagitta y conocer las características generales de los futuros espacios residenciales y de ocio proyectados en El Rompido.

La alternativa presencial consiste en acudir al mirador instalado en el propio ámbito de Sagitta. Desde este punto pueden observarse las obras y la ubicación prevista de los diferentes espacios que formarán parte del complejo.

El mirador permite seguir unas obras iniciadas a principios de año

El nuevo mirador permite acercarse al desarrollo sin esperar a que finalice la construcción. La instalación sirve como punto de observación para quienes quieran seguir la evolución de unas obras que, según la promotora, comenzaron a principios de este año.

La previsión comunicada por Loiola sitúa la llegada de los primeros habitantes a comienzos de 2028. El material facilitado no concreta qué instalaciones estarán terminadas para entonces ni ofrece un calendario detallado de ejecución por fases.

Sagitta se incorpora así al mercado de la vivienda de obra nueva, aunque con una propuesta que combina inmuebles residenciales, servicios deportivos, zonas comerciales y espacios vinculados al descanso.

La promoción oficial señala que el complejo se ubicará en el entorno del pinar de El Rompido y que estará concebido para integrarse en el paisaje. La información difundida por la empresa presenta la cercanía del mar y la vegetación autóctona como dos de los elementos centrales del proyecto.

Sagitta combinará apartamentos, villas y servicios vinculados al ocio

La promoción contempla apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, junto con villas adosadas de cuatro habitaciones. La documentación aportada no detalla las superficies, los precios de cada tipología ni las condiciones de adquisición.

El proyecto incluye además un campo de golf, áreas deportivas, zonas de bienestar, espacios comerciales y un beach club. Estos servicios forman parte de la propuesta global anunciada por la compañía, aunque no se especifica cuáles estarán disponibles durante la primera fase de ocupación.

Según la información publicada por la promotora, Sagitta Silva estará formada por 128 inmuebles. De ellos, 106 serán viviendas distribuidas en nueve bloques de baja altura y otros 22 corresponderán a villas de cuatro dormitorios. También se proyectan piscina comunitaria, zonas verdes, espacios de trabajo compartido y áreas destinadas a la actividad física.

El enfoque medioambiental conecta con otros modelos de vivienda sostenible, aunque la promotora no ha detallado en la información remitida las certificaciones energéticas, los materiales constructivos ni los consumos previstos de los edificios.

Loiola presenta el desarrollo como un espacio conectado con el entorno

Sagitta se define como un espacio natural y residencial articulado alrededor de la conexión con el entorno, el ocio y el denominado slow living. Loiola encuadra la promoción dentro de un nuevo concepto de bienestar que reúne vivienda, actividad deportiva, descanso y servicios en un mismo enclave.

La web oficial del proyecto señala que los propietarios tendrán acceso a zonas comerciales, restauración, gimnasios y senderos integrados en el paisaje. También presenta Sagitta como una actuación diseñada para quienes buscan sostenibilidad sin renunciar al confort.

Loiola es la promotora inmobiliaria de Uria Corporación. La compañía asegura que cuenta con 60 años de trayectoria y que ha desarrollado más de 5.000 hogares, con una estrategia centrada en la innovación, la eficiencia y la industrialización de los procesos constructivos. Estos datos proceden de la información corporativa facilitada por la propia empresa.

La campaña de las toallas traslada esa presentación a algunas de las playas más concurridas de Huelva. El código QR funciona como acceso a la propuesta digital, mientras que el mirador ofrece la posibilidad de conocer el lugar y observar directamente el avance de las obras.