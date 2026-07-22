Dos conocidas playas de Granada pasan de presumir de calidad a recibir la Bandera Negra en 2026

Ecologistas en Acción señala La Charca, en Salobreña, por contaminación y Los Berengueles, en Almuñécar, por la transformación urbanística de su entorno. Los avisos llegan semanas después de que la provincia obtuviera 14 Banderas Azules.

Dos playas de la Costa Tropical aparecen en el informe Banderas Negras 2026. La Charca o también conocida como El Peñón, recibe el distintivo por contaminación, mientras que Los Berengueles figura por mala gestión ambiental vinculada a una nueva urbanización. Ecologistas en Acción ha concedido 48 banderas en España para visibilizar algunos de los impactos más graves detectados en el litoral.

La decisión contrasta con las 14 Banderas Azules concedidas este año a playas granadinas. Entre ellas se encuentran La Guardia, en Salobreña, y Marina del Este-Los Berengueles, en Almuñécar. Ambos distintivos proceden de organizaciones distintas y responden a criterios de evaluación diferentes.

La Charca recibe la Bandera Negra por vertidos y contaminación recurrente

El informe sitúa el principal problema de La Charca en los episodios de contaminación de sus aguas de baño. Durante 2025 se dictaron dos restricciones temporales. En agosto se recomendó evitar el baño tras detectarse enterococos intestinales y en septiembre se prohibió por concentraciones elevadas de Escherichia coli.

Ecologistas en Acción sostiene que la situación se repite desde hace años. El colectivo apunta a vertidos sin depurar procedentes de construcciones no conectadas al alcantarillado, a las acequias agrícolas conocidas como balates y a varios emisarios submarinos urbanos e industriales.

La organización reclama depurar las aguas residuales, controlar el uso de pesticidas y herbicidas en los cauces y frenar nuevas licencias de construcción en terrenos que carecen de red de saneamiento.

La playa de Los Berengueles queda señalada por una urbanización junto al litoral protegido

La Bandera Negra de Almuñécar está relacionada con una nueva promoción inmobiliaria próxima a la playa y al puerto deportivo Marina del Este. El colectivo denuncia la pérdida de vegetación natural, los movimientos de tierra y el impacto paisajístico generado por las obras.

También alerta de la cercanía de la actuación a espacios protegidos como los Acantilados de Maro y los fondos marinos de la Punta de la Mona.

El documento añade que la urbanización se sitúa junto a un área donde se desarrollan proyectos de recuperación del coral Dendrophyllia ramea, catalogado como vulnerable. A ello suma las carencias de conexión al alcantarillado existentes en parte de las edificaciones de esta zona costera.

Las peticiones de Ecologistas en Acción para recuperar ambas zonas costeras

Para La Charca, la entidad propone actuar sobre el sistema de saneamiento y eliminar los focos de vertido que alcanzan el mar. En Los Berengueles pide una planificación litoral centrada en la conservación y la restauración ambiental, además de una moratoria para nuevos desarrollos en espacios de especial valor natural, paisajístico o geológico.