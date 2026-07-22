Alan y Katie se jubilaron a los 35 y 40 años gracias a un sencillo gesto durante 10 años

La pareja británica acumuló un millón de libras tras una década de ahorro extremo e inversión. Su caso muestra las posibilidades y las dificultades del movimiento FIRE.

Alan y Katie Donegan consiguieron dejar sus empleos cuando ella tenía 35 años y él 40. Durante una década redujeron sus gastos y destinaron todo el dinero posible a inversiones. Según explicaron a BBC News, preparar el almuerzo en casa les permitió ahorrar 53.000 dólares en diez años.

Cómo lograron jubilarse antes de los 40 con ahorro e inversión

Llevar la comida al trabajo no fue la única medida. Durante el invierno evitaban encender la calefacción en su vivienda del sur de Inglaterra, utilizaban bolsas de agua caliente y se ponían varias capas de ropa.

También cargaban los teléfonos fuera de casa, aprovechaban cupones desechados por otras personas y apenas pedían comida a domicilio. Algunos conocidos consideraban que habían llevado la austeridad demasiado lejos, pero el matrimonio entendía cada recorte como una forma de acercarse a la independencia financiera.

Alan había trabajado como paisajista antes de crear un negocio de formación y desarrollo personal. Katie era actuaria en una empresa financiera. Sus buenos ingresos fueron determinantes, ya que les permitieron mantener una elevada capacidad de ahorro.

El dinero que no gastaban se destinaba a inversiones. Cuando su patrimonio alcanzó el millón de libras, alrededor de 1,3 millones de dólares, decidieron abandonar el mercado laboral.

El movimiento FIRE exige gastar menos e invertir durante muchos años

La estrategia de los Donegan está relacionada con el movimiento FIRE, siglas de Financial Independence, Retire Early, que puede traducirse como independencia financiera y jubilación anticipada.

Sus seguidores buscan acumular suficiente capital para cubrir sus gastos sin depender de un salario. Una de las referencias más utilizadas consiste en reunir un patrimonio equivalente a 25 veces el gasto anual y retirar después alrededor de un 4% cada año.

No todos aplican la versión más estricta. El denominado Barista FIRE combina los rendimientos de las inversiones con un trabajo a tiempo parcial, reduciendo la cantidad necesaria para dejar un empleo a jornada completa.

La profesora estadounidense Amy Minkley siguió otra estrategia. Trabajó en colegios internacionales de Japón, Singapur, India y Tailandia, compartió vivienda y prescindió del coche en varios países. Consiguió retirarse a los 44 años y actualmente reside en Bali, donde sus ingresos tienen mayor capacidad de compra.

Los expertos advierten de que jubilarse tan pronto no está al alcance de todos

El aumento del coste de la vivienda, los gastos cotidianos y las deudas dificulta que la mayoría de los trabajadores pueda repetir estas historias. Especialistas financieros señalan que algunos principios del FIRE sí pueden resultar útiles, como ahorrar desde joven y aumentar las aportaciones destinadas a la jubilación después de cada subida salarial.

También alertan sobre los riesgos de sacrificar la salud, las relaciones personales o el bienestar durante décadas. La retirada temprana requiere ingresos suficientes, disciplina, inversiones rentables y capacidad para afrontar imprevistos sin volver a trabajar.

En España, este retiro financiado con patrimonio privado no equivale a cobrar una pensión pública a los 35 o 40 años. Hasta abril de 2026, la edad media de las nuevas jubilaciones anticipadas se situó en 63,4 años, según los datos de la Seguridad Social.