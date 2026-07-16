Dormir con el aire acondicionado encendido puede costar cerca de un euro si se cumplen estas condiciones

El gasto de dormir con el aire acondicionado encendido depende de la temperatura elegida, el aislamiento de la vivienda y la tarifa eléctrica contratada. Los equipos modernos con tecnología inverter explican por qué el consumo real puede ser menor del esperado.

Dormir con el aire acondicionado encendido durante una noche completa no siempre supone un golpe importante en la factura de la luz. Carlos Llull, técnico de climatización y asesor energético, ha señalado que mantenerlo funcionando durante unas ocho horas puede costar alrededor de un euro en electricidad, siempre que se trate de un equipo moderno y se use a una temperatura razonable.

Cuánto cuesta dejar el aire acondicionado por la noche según los expertos

La cifra no es fija, pero sirve como referencia para muchas viviendas. Según explica Llull, el consumo real depende de la potencia del aparato, la tarifa contratada y las condiciones térmicas de la casa. También influye cuánto calor entra en la vivienda, ya que un mal aislamiento obliga al equipo a trabajar más tiempo y con mayor intensidad.

Otros expertos rebajan incluso ese cálculo. Álex Bermúdez, asesor energético, sostiene que una noche completa con el aire acondicionado encendido puede rondar los 45 céntimos si se programa a una temperatura adecuada. Su advertencia se centra en no poner el aparato a temperaturas demasiado bajas, ya que cada grado de menos puede elevar el consumo entre un 6% y un 8%.

Por qué los equipos inverter no consumen igual durante ocho horas

La duda más habitual surge al mirar la potencia del aparato. Muchos aires acondicionados domésticos tienen una potencia elevada, pero eso no significa que funcionen al máximo durante toda la noche.

Los modelos inverter ajustan el trabajo del compresor. Primero enfrían la estancia hasta alcanzar la temperatura marcada y, después, reducen su potencia para mantener el ambiente estable. Por eso, el consumo nocturno puede ser muy inferior al resultado de multiplicar la potencia máxima por ocho horas.

Este funcionamiento es especialmente relevante durante la madrugada, cuando la vivienda ya ha alcanzado una temperatura más confortable. Si las ventanas cierran bien y la habitación conserva el frío, el equipo necesita menos energía para sostener la climatización.

Cómo ajustar la temperatura y la tarifa para gastar menos luz

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía recomienda fijar el aire acondicionado a 26 ºC o más en verano con ropa adecuada. También recuerda que una variación de 1 ºC puede generar un ahorro aproximado del 7% en climatización, por lo que bajar el termostato más de la cuenta encarece el uso del aparato.

La OCU también aconseja aprovechar las funciones del mando, como el modo Eco o Sleep. El modo Eco puede ajustar la potencia y elevar la temperatura de referencia en refrigeración, mientras que Sleep suaviza la temperatura y la intensidad del aire durante la noche.

La tarifa de luz contratada completa el cálculo. En el mercado regulado, el precio puede variar por horas y la madrugada puede salir más barata. En el mercado libre, el coste dependerá del precio pactado por cada kWh. Por eso, el euro por noche debe entenderse como una estimación orientativa, no como un coste garantizado para todos los hogares.