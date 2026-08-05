El CEO de Nvidia lo afirma: “Si eres electricista, fontanero o carpintero, vamos a necesitar cientos de miles para construir todas estas fábricas”

El consejero delegado de Nvidia relaciona la construcción de centros de datos con una demanda creciente de profesionales cualificados. El SEPE ya detecta dificultades para cubrir estos perfiles en España.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, aseguró que harán falta cientos de miles de electricistas, fontaneros y carpinteros para levantar la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. La declaración fue realizada el 18 de septiembre de 2025 en una entrevista concedida a Channel 4 News y ha vuelto a cobrar interés por la aceleración de las inversiones en centros de datos y las dificultades que ya existen para encontrar profesionales cualificados.

Nvidia vincula el crecimiento de la IA con los oficios cualificados

«Si eres electricista, fontanero o carpintero, vamos a necesitar cientos de miles para construir todas estas fábricas», declaró Huang durante la entrevista. El directivo utiliza el término fábricas de IA para referirse a los centros de datos que alojan los procesadores y sistemas necesarios para entrenar y ejecutar estos modelos.

Huang no anunció una contratación concreta ni aseguró que todas esas vacantes se generen en una única empresa o país. Su previsión se refiere al conjunto de la infraestructura tecnológica que se proyecta a escala internacional. El directivo también afirmó que el segmento de los oficios cualificados experimentará un auge ligado a la construcción y mantenimiento de estas instalaciones.

La declaración menciona expresamente a carpinteros, no a albañiles, aunque estos últimos también participan habitualmente en las obras. El planteamiento coincide con la evolución de las profesiones sin carrera, donde electricistas y fontaneros ganan peso ante la escasez de trabajadores con formación técnica.

Los centros de datos necesitan mucho más que procesadores. Su construcción requiere instalaciones eléctricas de alta capacidad, sistemas de refrigeración, redes de tuberías, estructuras, seguridad, telecomunicaciones y mantenimiento. Gran parte de estos trabajos no exige una titulación universitaria, pero sí formación profesional, experiencia y acreditaciones específicas.

Los centros de datos concentran empleo durante su construcción

Un análisis de McKinsey señala que un gran centro de datos puede necesitar hasta 1.500 trabajadores durante la fase de construcción. Una vez terminado, la plantilla directa encargada de su funcionamiento puede superar los 50 empleados, aunque la cifra varía según la potencia, el tamaño y el nivel de automatización de cada instalación.

La mayor demanda laboral se concentra, por tanto, antes de que el centro entre en funcionamiento. Durante las obras se necesitan electricistas, operadores de maquinaria, instaladores, técnicos de climatización, soldadores y personal de construcción. Después permanecen los puestos vinculados a la electricidad, la refrigeración, la seguridad, la conectividad y la reparación de equipos.

McKinsey indica que numerosos profesionales de estos proyectos pueden superar los 100.000 dólares anuales en Estados Unidos, especialmente al añadir las horas extraordinarias. Este dato corresponde al mercado laboral estadounidense y no puede trasladarse directamente a los salarios españoles, que dependen del convenio colectivo, la categoría profesional y la provincia.

España también cuenta con proyectos capaces de movilizar miles de puestos. Un análisis sobre la construcción de once centros de datos en Aragón estimó una media de 21.000 empleos directos entre 2026 y 2029. Las previsiones incluyen las obras anunciadas y pueden variar en función de los plazos, las autorizaciones y la ejecución definitiva de las inversiones.

Nvidia y OpenAI aumentan la inversión en infraestructura

La magnitud del despliegue tecnológico aparece reflejada en los acuerdos empresariales. Nvidia y OpenAI anunciaron en septiembre de 2025 una carta de intenciones para instalar al menos diez gigavatios de sistemas de Nvidia. El acuerdo inicial contemplaba una posible inversión progresiva de hasta 100.000 millones de dólares, no 100 millones.

Esta cifra no representaba un pago inmediato ni una inversión cerrada. El capital se aportaría gradualmente a medida que se desplegara la infraestructura. Posteriormente, el esquema cambió y OpenAI anunció el 27 de febrero de 2026 una ronda de financiación de 110.000 millones de dólares, con una aportación de 30.000 millones procedente de Nvidia.

El proyecto Stargate también ilustra el volumen de recursos previsto para ampliar la capacidad informática. OpenAI, SoftBank, Oracle y otras compañías anunciaron en enero de 2025 una inversión potencial de 500.000 millones de dólares durante cuatro años para construir infraestructura tecnológica en Estados Unidos.

Estas cantidades no equivalen automáticamente a empleo permanente. La construcción genera un volumen elevado de trabajo durante periodos concretos, mientras que la explotación posterior necesita plantillas más reducidas. También influyen la disponibilidad energética, el acceso al agua, las autorizaciones administrativas y la capacidad de la red eléctrica.

El SEPE advierte de la falta de electricistas y fontaneros

El último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE muestra que las dificultades para encontrar trabajadores en la construcción no dependen únicamente del crecimiento de la inteligencia artificial. En el cuarto trimestre de 2025, España contabilizó 95.340 vacantes y 43.495 permanecieron abiertas durante al menos 90 días.

Entre los puestos con problemas de cobertura aparecen albañiles, fontaneros, electricistas de la construcción y otros profesionales técnicos. El 33,13% de las vacantes del sector permaneció sin cubrir durante tres meses o más. Además, los puestos de difícil cobertura en la construcción aumentaron un 70,65% entre el primer trimestre de 2023 y el último de 2025.

La falta de candidatos, de experiencia y de competencias técnicas figura entre los principales motivos. También influye el envejecimiento de las plantillas. Más del 55% de los ocupados en varios oficios de la construcción supera los 45 años, según los datos recogidos en un análisis sobre la escasez de albañiles.

La previsión de Huang no permite asegurar que España vaya a crear cientos de miles de empleos vinculados exclusivamente a los centros de datos. Sí señala una tendencia internacional que coincide con un problema ya constatado por el SEPE: las empresas encuentran dificultades para incorporar electricistas, fontaneros y otros profesionales cualificados.

Para quienes estén valorando estos oficios, las oportunidades pueden aparecer en construcción, mantenimiento industrial, climatización, energías renovables e instalaciones eléctricas. El acceso dependerá de la formación profesional exigida, los certificados necesarios y la experiencia solicitada en cada oferta.

Canal de Channel 4 News

Nvidia publicó el acuerdo inicial con OpenAI, mientras que OpenAI confirmó posteriormente la inversión de 30.000 millones.