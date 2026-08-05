Esta es la nueva moto española para el carnet A2 con motor bicilíndrico, cambio automático y un precio inesperado

El modelo, fabricado en China, incorpora un motor bicilíndrico en V de 384,5 cc y 35,4 CV, además de una transmisión automática AMT de seis velocidades.

Rieju incorpora a su catálogo la Coaster 407, la primera moto cruiser de su historia y una de las propuestas más alejadas del terreno en el que la firma de Figueres ha construido buena parte de su identidad. El nuevo modelo, fabricado en China y dirigido a los usuarios del carnet A2, llega con un precio de 4.961 euros, motor bicilíndrico en V y transmisión automática.

La marca española, nacida en 1942, amplía así una oferta tradicionalmente vinculada al off-road y a las motocicletas de pequeña y media cilindrada. La Coaster 407 adopta una estética custom de líneas clásicas, aunque incorpora soluciones actuales destinadas a facilitar la conducción diaria.

Su llegada se suma a las novedades del mundo del motor que están apostando por combinar diseños tradicionales con tecnologías orientadas a simplificar la experiencia al volante o al manillar. En este caso, Rieju busca atraer tanto a motoristas con experiencia como a usuarios que quieren acceder al segmento custom con una moto más manejable.

Rieju entra por primera vez en el segmento de las motos cruiser

La Coaster 407 abre una categoría completamente nueva para Rieju. La firma catalana se estrena en el universo cruiser con una motocicleta que toma como referencia la imagen tradicional de este tipo de modelos, pero evita limitarse a una interpretación puramente retro.

El diseño combina una silueta baja, una presencia robusta y una posición de conducción relajada. Su estética está inspirada en el Mediterráneo y en las carreteras de la Costa Brava, dos elementos estrechamente relacionados con el origen de la compañía.

La fabricación se realiza en China, como ocurre con diferentes modelos que están llegando al mercado europeo dentro de las cilindradas medias. Rieju busca diferenciar su propuesta mediante la facilidad de uso, el diseño custom y una dotación tecnológica amplia.

El motor de 35,4 CV se combina con un cambio automático

El corazón de la Rieju Coaster 407 es un motor bicilíndrico en V de 384,5 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido. Entrega 35,4 CV de potencia y un par máximo de 36 Nm, unas cifras que permiten conducirla con el carnet A2.

El propulsor está configurado para ofrecer una respuesta aprovechable desde bajas revoluciones y mantener un comportamiento cómodo tanto en desplazamientos urbanos como en recorridos por carretera.

Uno de los elementos más destacados es la transmisión automática AMT de seis velocidades. El conductor puede circular en un modo completamente automático o intervenir en la selección de las marchas mediante las levas integradas.

Este sistema elimina el uso convencional del embrague y reduce algunas de las operaciones habituales en una motocicleta con cambio manual. Puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan una conducción más sencilla sin renunciar a intervenir en los cambios cuando lo consideren necesario.

El asiento bajo facilita las maniobras con la motocicleta

La ergonomía ocupa un lugar central en el planteamiento del nuevo modelo. El asiento está situado a solo 690 milímetros del suelo, una altura que facilita el apoyo de los pies y las maniobras cuando la motocicleta está detenida.

A ello se añaden un peso contenido y una postura relajada para reducir el esfuerzo durante la conducción. Esta configuración puede aportar confianza a usuarios con menos experiencia o a quienes encuentran dificultades para manejar motos con asientos más elevados.

La Coaster 407 cuenta también con un depósito de combustible de 16 litros y una transmisión final por correa. Esta última solución encaja con el enfoque cómodo del modelo y mantiene la estética habitual de las motocicletas cruiser.

El equipamiento incluye control de tracción, iluminación Full LED, sistema de arranque sin llave, conectividad y tomas USB y USB-C. También puede resultar útil conocer cómo afecta a estos vehículos la baliza V16 para motos, especialmente ante una avería o una detención de emergencia en carretera.

Frenos Nissin y una velocidad máxima cercana a los 155 kilómetros por hora

En la parte ciclo, Rieju utiliza un chasis tubular de acero acompañado por frenos Nissin y suspensiones orientadas al confort. Los neumáticos de generosas dimensiones refuerzan la imagen cruiser y completan una configuración concebida para favorecer la estabilidad.

La marca sitúa la velocidad máxima cerca de los 155 kilómetros por hora. Esta cifra permite a la Coaster 407 desenvolverse en vías rápidas y realizar desplazamientos por carretera dentro del planteamiento de una motocicleta de 384,5 cc.

Su motor, la posición de conducción y la transmisión automática forman un conjunto pensado para combinar los trayectos diarios con rutas de ocio. El depósito de 16 litros también amplía las posibilidades de realizar recorridos más largos sin tener que detenerse constantemente a repostar.

El precio de 4.961 euros se convierte en otro de los argumentos del nuevo modelo. La combinación de transmisión AMT, motor bicilíndrico en V, control de tracción, conectividad e iluminación LED permite a Rieju estrenar su etapa custom con una motocicleta diferenciada dentro de su catálogo.

Con la Coaster 407, la compañía de Figueres abre un capítulo alejado de sus modelos tradicionales y entra en un segmento que hasta ahora no había explorado. Las características completas pueden consultarse en la ficha oficial de la Rieju Coaster 407, publicada por el fabricante.