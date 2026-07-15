Una española que trabaja de enfermera en Noruega sorprende al contar cuánto dinero ahorra cada mes

La joven explica cuánto cobra trabajando como enfermera en Noruega y qué factores pueden elevar el sueldo hasta los 5.000 euros mensuales.

Muchos jóvenes españoles se marchan al extranjero buscando mejores condiciones laborales, más estabilidad y una mayor capacidad de ahorro. Es el caso de Kely García, una enfermera española que trabaja en Noruega y que comparte en redes sociales cómo es su vida profesional fuera de España.

Una de las dudas que más recibe es cuánto gana una enfermera en Noruega. Según explica, no hay una cifra fija, ya que el salario depende del lugar de trabajo, la zona del país, la experiencia acumulada, la especialidad y los turnos realizados.

El sueldo de una enfermera española en Noruega cambia según la zona y la experiencia

Kely García señala que el salario puede variar bastante de un mes a otro. No es lo mismo trabajar en un hospital que en una residencia, ni hacerlo en el sector público o privado. También influye la comuna a la que pertenezca el trabajador, ya que esta puede marcar el sueldo base.

Otro factor importante es la zona del país. Según cuenta la joven, quienes trabajan en el norte de Noruega suelen tener mejores sueldos que quienes lo hacen en el sur. A esto se suma la experiencia profesional: cuantos más años trabajados tenga una enfermera, mayor puede ser su salario.

Las especialidades, másteres o formación adicional también pueden mejorar la nómina. Kely explica que ella no tiene especialidad y cuenta con pocos años de experiencia, por lo que se considera una de las personas que menos cobra en su entorno laboral.

Kely García asegura que puede vivir y ahorrar con unos 3.400 euros al mes

La enfermera española detalla que su sueldo medio suele estar entre los 3.300 y los 3.400 euros mensuales. Una cantidad que, según afirma, le permite vivir bien y ahorrar en Noruega.

“Me da de sobra”, asegura, al explicar que sus gastos habituales entre alquiler, comida, transporte y otros pagos rondan los 1.500 euros al mes “como muchísimo”. También apunta que los alquileres en la zona donde vive están “prácticamente igual que en España”, algo que le permite mantener una buena capacidad de ahorro.

Aunque esa es su media habitual, la joven aclara que hay compañeras que ganan bastante más. En concreto, señala que algunas enfermeras con especialidad y más años de experiencia pueden alcanzar fácilmente los 5.000 euros al mes.

Los turnos de noche, festivos y horas extra aumentan la nómina en Noruega

Además del sueldo base, Kely García explica que los pluses tienen un peso importante en la nómina. En Noruega se paga más por trabajar de tarde, de noche, en fin de semana, en festivos o por realizar horas extraordinarias.

La joven cuenta que, en su caso, trabaja turnos de 12 horas y media. Cuando parte de la jornada se realiza por la tarde, esas horas se pagan a un precio superior. Lo mismo ocurre con los turnos nocturnos, que suelen estar organizados de forma fija, y no mediante rotaciones de mañana, tarde y noche como sucede en muchos centros españoles.

También destaca que los trabajadores pueden indicar su disponibilidad para fechas señaladas, como Navidad o Semana Santa, así como el número de fines de semana que están dispuestos a trabajar al año. Esa disponibilidad puede influir directamente en el salario final.

Por este motivo, Kely asegura que ha tenido meses en los que ha cobrado entre 4.500 y 4.700 euros, mientras que en otros su sueldo ha bajado hasta unos 3.200 euros. Aun así, recuerda que las condiciones cambian mucho dependiendo de cada persona y del tipo de contrato.

La enfermera también reconoce que muchos esperaban cifras más altas, pero matiza que en Noruega la enfermería no es una de las profesiones mejor pagadas. Añade que llegó a ganar más trabajando para una empresa, aunque con condiciones laborales distintas.