Dejar el trabajo con indemnización y sin perder el paro es posible en estos casos que explica Juanma Lorente

El abogado laboralista explica en un vídeo qué cambios dentro de la empresa pueden permitir al trabajador marcharse con finiquito, indemnización y prestación contributiva por desempleo, siempre que cumpla los requisitos.

Dejar un empleo por voluntad propia suele suponer salir sin paro y sin indemnización. Sin embargo, Juanma Lorente ha explicado en un vídeo viral que hay situaciones concretas en las que el trabajador puede abandonar la empresa con ambos derechos si la compañía modifica condiciones clave de su puesto.

Los cambios en el trabajo que permiten dejar la empresa con paro e indemnización

¿Te han cambiado el horario de la mañana a la tarde, te han quitado comisiones o te han dado tareas que no tienen nada que ver con tu puesto? Según Lorente, ahí aparece una “oportunidad maravillosa” para salir del trabajo con “20 días por año trabajado” y con derecho a paro. En su explicación, el abogado resume tres situaciones que abren esa puerta para el empleado:

Cambio de horario en el trabajo.

Cambio en el sueldo.

Cambio de funciones dentro de la empresa.

La clave, según su mensaje, es que el cambio venga impuesto por la empresa. Por consiguiente, no se trataría de una salida sin más, sino de una decisión del trabajador después de que le alteren condiciones que venía teniendo hasta ese momento.

Qué pasos recomienda Juanma Lorente para salir del trabajo sin perder derechos

¿Y qué hay que hacer para que todo salga bien? Ojo, porque Lorente insiste en que hay que darse prisa. Nada más recibir la comunicación del cambio de jornada, salario o funciones, recomienda asesorarse y dejar claro a la empresa que lo que se quiere es marcharse.

Además, sostiene que, en teoría, la empresa no debería poner problemas. De hecho, su consejo va dirigido a quienes están hartos del trabajo, pero no quieren irse con una mano delante y otra detrás. Para verlo de forma más rápida, esta es la hoja de ruta que plantea en su vídeo:

Situación comunicada por la empresa Qué recomienda hacer Qué derechos menciona Cambio de horario Asesorarse y comunicar que quiere marcharse Indemnización y paro Cambio en el sueldo Asesorarse y comunicar que quiere marcharse Indemnización y paro Cambio de funciones Asesorarse y comunicar que quiere marcharse Indemnización y paro

Así, quien reciba uno de estos cambios tiene, según Juanma Lorente, una vía para dejar la empresa con finiquito, indemnización y derecho a paro si cumple los requisitos. No está nada mal para quien llevaba tiempo pensando en irse, pero no encontraba la forma de hacerlo sin perder sus derechos.