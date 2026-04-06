Solicitar una jornada continua o un nuevo horario para cuidar de los hijos es posible: la Ley lo confirma

La normativa reconoce este derecho a las personas trabajadoras con hijos menores de 12 años y obliga a la empresa a negociar la solicitud. La medida permite reorganizar el tiempo de trabajo sin perder salario, siempre que sea razonable y viable.

La conciliación entre vida laboral y familiar gana peso en la ley y también en los tribunales. En España, los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar cambios en su jornada para atender sus responsabilidades familiares, y la empresa debe negociar esa petición. No es un detalle menor.

Qué dice la ley sobre la adaptación de jornada para el cuidado de hijos

El fundamento jurídico de este derecho está en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras la reforma introducida por el Real Decreto ley 6/2019. Esta norma reconoce a cualquier persona trabajadora la posibilidad de pedir adaptaciones en la duración y distribución de la jornada, en la organización del tiempo de trabajo e incluso en la modalidad de prestación del servicio, incluido el teletrabajo.

¿En qué puede traducirse esto en el día a día? En que el trabajador puede plantear cambios concretos para compatibilizar empleo y cuidado del menor, sin renunciar por ello a horas ni a sueldo. Entre las opciones que pueden solicitarse están las siguientes:

Modificar la hora de entrada o salida.

Concentrar la jornada en determinadas franjas.

Pasar de jornada partida a continua.

Fijar turnos estables o pedir teletrabajo parcial.

Ahora bien, este derecho no significa que cualquier petición deba aceptarse de forma automática. La clave está en que la medida sea razonable y viable según cada caso.

Diferencias entre la adaptación de jornada y la reducción por guarda legal

Este mecanismo convive con otra vía ya conocida: la reducción de jornada por guarda legal, regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. En este supuesto, madres y padres pueden reducir su jornada para cuidar de hijos menores de 12 años, pero con una disminución proporcional del salario. Para verlo más claro, esta es la diferencia principal entre ambas fórmulas:

Opción Qué permite Efecto en el salario Adaptación de jornada Reorganizar tiempo de trabajo o modalidad de prestación No implica reducir sueldo Reducción por guarda legal Trabajar menos horas para cuidar al menor Supone reducción proporcional del salario

Por tanto, la adaptación de jornada se presenta como una alternativa especialmente relevante para quienes necesitan ajustar horarios, pero no pueden asumir una bajada de ingresos. Y claro, eso cambia mucho las cosas.

Qué debe hacer la empresa ante la solicitud y cuándo acudir al juzgado

La empresa está obligada a negociar de buena fe y a responder en un plazo breve, habitualmente de 30 días. Durante ese proceso puede aceptar la propuesta, ofrecer alternativas o denegarla.

Si la rechaza, debe justificar su decisión con razones organizativas, productivas o técnicas. ¿Y si no hay acuerdo? Entonces el trabajador puede acudir a los juzgados de lo social.

En esos casos, el juez analiza la proporcionalidad de la medida, las razones dadas por la empresa y las circunstancias concretas del puesto de trabajo. La resolución puede reconocer la adaptación solicitada, fijar una alternativa o incluso conceder una indemnización si se acredita un perjuicio por una negativa injustificada.