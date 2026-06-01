Tirar la basura puede costarte entre 60 y 750 euros de multa cuando no es la hora

Sacar la basura parece una de esas tareas pequeñas que se hacen casi en piloto automático. Bajar la bolsa, abrir el contenedor y volver a casa no suele tener mucho misterio. Pero, ojo, porque hacerlo fuera del horario permitido puede acabar con una multa bastante menos rutinaria. Según las ordenanzas municipales, incumplir estas franjas puede suponer sanciones de entre 60 y 750 euros, dependiendo del municipio y de las circunstancias.

La norma no va solo de mantener la calle bonita, sino también de evitar olores, suciedad y molestias a los vecinos. Y sí, aunque parezca una tontería doméstica, para el ayuntamiento puede ser una infracción administrativa, es decir, una conducta sancionable por incumplir una norma local.

¿Por qué sacar la basura fuera de horario puede ser una infracción?

Los horarios para depositar residuos no son una recomendación de buena convivencia sin más. Están regulados por ordenanzas municipales, que son normas aprobadas por cada ayuntamiento y de obligado cumplimiento dentro del municipio. Dicho de forma sencilla: no es un consejo amable pegado al contenedor, es una norma local con consecuencias si no se respeta.

Los ayuntamientos tienen competencias en limpieza urbana, medio ambiente y convivencia ciudadana. Por eso pueden establecer cuándo, cómo y dónde deben dejarse los residuos. Si una persona saca la basura fuera de la franja permitida, esa conducta puede considerarse una infracción administrativa, normalmente leve, pero igualmente sancionable. Vamos, que la bolsa puede pesar poco, pero la multa no siempre.

¿Cuánto puede costar la multa por tirar la basura fuera de hora?

La sanción por sacar la basura fuera del horario establecido puede oscilar entre 60 y 750 euros. La cantidad exacta depende de cada ayuntamiento, porque cada municipio fija su propio régimen sancionador en sus ordenanzas de limpieza urbana. Por tanto, no existe una cifra única para toda España.

En ciudades como Madrid o Barcelona, las multas más habituales pueden situarse en el tramo medio-alto de esa horquilla cuando hay reiteración o cuando el depósito de residuos se produce en zonas especialmente sensibles, como centros urbanos o áreas turísticas. En municipios más pequeños, las cuantías pueden ser menores, aunque siguen siendo suficientes como para que a cualquiera se le quiten las ganas de improvisar con la bolsa.

¿Qué horarios suelen marcar los ayuntamientos para depositar residuos?

Los horarios tienen una finalidad práctica: evitar que las bolsas se acumulen durante el día, reducir malos olores y coordinar mejor los servicios de recogida. También ayudan a que los contenedores no permanezcan llenos durante demasiadas horas, algo que puede generar suciedad y una imagen bastante poco agradable del entorno urbano.

En España, aunque cada municipio tiene su propia normativa, hay patrones comunes. Lo habitual es que la basura se deposite entre las 20:00 y las 23:00 horas o a partir de las 21:00 en muchas ciudades. En algunos casos, ese margen puede ampliarse o retrasarse ligeramente. También hay residuos, como el vidrio, que pueden tener horarios más restrictivos para evitar ruidos molestos, sobre todo cuando el descanso de los vecinos entra en juego.

No basta con mirar el reloj: también importa cómo se tira la basura

Cumplir con la hora permitida no lo arregla todo si la basura se deposita mal. Las ordenanzas municipales también regulan la forma de tirar los residuos. Por ejemplo, dejar bolsas fuera del contenedor en lugar de introducirlas correctamente puede ser sancionable. Lo mismo ocurre si no se separan los residuos para reciclar, si se usan contenedores inadecuados o si se deposita basura sin cerrar.

Además, los residuos especiales requieren canales específicos. Objetos voluminosos, electrodomésticos o restos de obra no deben dejarse sin seguir el procedimiento habilitado por el ayuntamiento. Estas conductas pueden provocar derrames, malos olores, aparición de plagas y, en algunos casos, multas más elevadas. El contenedor, en resumen, no es un cajón desastre con tapa.

¿Qué pasa si se repite la conducta varias veces?

La reincidencia puede empeorar la situación. Si una persona recibe varias sanciones por el mismo motivo, la administración puede endurecer la multa o aplicar sanciones adicionales. Esto sucede porque se considera que existe una conducta continuada contraria a la normativa municipal.

Por eso, una infracción que inicialmente puede parecer leve no debe tomarse a la ligera. La acumulación de residuos, las molestias a otros vecinos o el incumplimiento reiterado del horario pueden hacer que el problema vaya a más. Y cuando la administración entra en modo sanción, el bolsillo suele enterarse antes que nadie.

Cómo evitar una multa por sacar la basura fuera del horario permitido

La forma más sencilla de evitar problemas es comprobar la ordenanza municipal o la información facilitada por el ayuntamiento sobre la recogida de residuos. Cada municipio puede fijar horarios distintos, así que conviene no fiarse solo de lo que ocurre en la ciudad de al lado. En este tema, el clásico ya lo haré luego puede salir caro. Para reducir riesgos, lo más práctico es seguir unas pautas básicas:

Depositar la basura dentro del horario permitido por el municipio.

Introducir siempre las bolsas dentro del contenedor, no dejarlas fuera.

Separar correctamente los residuos para reciclar.

Cerrar bien las bolsas para evitar derrames, olores o plagas.

No dejar objetos voluminosos, electrodomésticos o restos de obra sin usar los canales habilitados.

En definitiva, sacar la basura sigue siendo una tarea sencilla, pero tiene sus reglas. Respetar el horario, usar bien los contenedores y consultar la normativa local puede evitar sanciones de entre 60 y 750 euros. Una bolsa mal sacada no parece gran cosa, pero cuando llega la multa, la rutina doméstica se convierte en trámite administrativo.