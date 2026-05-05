Cuánto es la deducción por alquiler en Andalucía en la Renta 2025-2026 y quién puede desgravarse

Si has pagado alquiler por tu vivienda habitual y en 2025 residiste en Andalucía, puedes reducir tu declaración con la deducción por alquiler. La clave está en cumplir los requisitos y no pasarse de los límites de renta.

Andalucía fue la comunidad con más declaraciones presentadas en la pasada Campaña de la Renta (según datos de Hacienda), por lo que en la edición 2025-2026 se espera que vuelva a aportar muchos contribuyentes. De ahí que esta deducción sea de las más consultadas, sin quitar la que sigue vigente para toda España, en alquileres previos al año 2013.

Requisitos para aplicar la deducción por alquiler en Andalucía en la Renta 2025-2026

Hacienda recuerda en su Manual de Renta 2025 que, además de las condiciones propias de la deducción, solo pueden beneficiarse “los contribuyentes que en 2025 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. La Agencia Tributaria concreta los puntos a revisar. Ojo, porque no es una deducción para cualquiera:

Solo pueden aplicarla menores de 35 años, mayores de 65 años o quienes tengan la consideración de víctima de violencia doméstica, de terrorismo o persona afectada por esas condiciones.

La suma de las bases imponibles general y del ahorro no puede superar 25.000 euros en tributación individual y 30.000 euros en tributación conjunta.

En la declaración hay que identificar al arrendador o arrendadora con su NIF.

La deducción solo la puede practicar el titular o titulares del contrato.

¿Cumples estos puntos? Entonces merece la pena seguir, porque el ahorro puede notarse.

Cuál es la cuantía del 15% y el límite máximo según tu situación

La deducción asciende al 15% de las cantidades pagadas en concepto de alquiler durante 2025. Eso sí, existe un límite máximo que varía según la situación del contribuyente.

Con carácter general, el tope es de 1.200 euros. En el caso de contribuyentes con discapacidad, sube a 1.500 euros. Por tanto, aunque el 15% dé más, la deducción se queda en ese máximo.

Claves para que la deducción del alquiler te salga a devolver en 2025

Esta medida es útil para que la declaración salga a devolver o, al menos, para rebajar lo que toque ingresar. Por eso conviene comprobar dos cosas: que tu renta no supera los límites indicados y que el contrato está a tu nombre (o a nombre de varios titulares, si procede).

Además, no te despistes con el NIF del arrendador: si falta esa identificación, no estarías cumpliendo un requisito esencial.