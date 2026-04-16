Hacienda confirma que sigue vigente la deducción por vivienda habitual para los contribuyentes que cumplan estos requisitos

La Campaña de la Renta 2025-2026 mantiene la deducción por inversión en vivienda habitual para determinados contribuyentes. Esta ventaja fiscal puede beneficiar a quienes compraron su casa antes de 2013 y siguen asumiendo gastos, como la hipoteca.

La compra de una vivienda hace años puede seguir teniendo efectos en la declaración. Así lo recoge la Agencia Tributaria en el Manual de Renta 2025, donde confirma que continúa vigente la deducción general por inversión en vivienda habitual para quienes adquirieron, construyeron, rehabilitaron o ampliaron su vivienda antes de 2013 y todavía soportan pagos relacionados con ella.

Quiénes pueden reclamar la deducción por vivienda habitual en la Renta 2025

No se trata de una ayuda nueva, pero sí de una ventaja fiscal que sigue viva. ¿Quiénes pueden aplicársela? Hacienda distingue tres grupos de contribuyentes que pueden tener derecho a esta deducción. Antes de repasarlos, conviene tener claro que el caso más habitual es el de quienes siguen pagando la hipoteca de su vivienda habitual.

Quienes compraron una vivienda antes de 2013 o, incluso después, si antes de esa fecha ya habían pagado cantidades para su construcción.

Quienes pagaron obras de rehabilitación antes de 2013, siempre que terminaran antes de 2017.

Quienes pagaron obras de ampliación antes de 2013, siempre que terminaran antes de 2017.

Eso sí, para aplicar la deducción es necesario haberla disfrutado antes, en un periodo impositivo devengado con anterioridad al 1 de enero de 2013, salvo en los supuestos recogidos por Hacienda. Ojo, también hay excepciones para quienes no presentaron la declaración por no estar obligados o no pudieron deducirse por no tener cuota íntegra suficiente.

Cuánto dinero se puede deducir cada contribuyente en esta campaña

La cuantía es una de las claves de esta campaña. Según explica Hacienda, la base máxima deducible es de 9.040 euros al año, tanto en tributación individual como conjunta. A partir de ahí, este es el cálculo general de la deducción:

Concepto Porcentaje Tramo estatal 7,5% Tramo autonómico general 7,5% Deducción máxima general 15% Importe máximo anual 1.350 euros

Por tanto, quienes cumplan los requisitos podrán rebajar su factura fiscal hasta ese máximo anual. No es poca cosa, especialmente para quienes continúan afrontando la hipoteca.

La excepción de Cataluña que eleva la deducción en algunos casos concretos

Cataluña cuenta con una particularidad. En esta comunidad, el tramo autonómico asciende al 9% en el régimen especial, de modo que la deducción puede llegar al 16,5%.

Eso sí, no vale para todos los casos. Solo se aplica si la vivienda se adquirió antes del 30 de julio de 2011 y, además, el contribuyente se encuentra en una de estas situaciones: tener 32 años o menos, haber estado en paro al menos 183 días durante 2025, acreditar una discapacidad de al menos el 65% o formar parte de una unidad familiar con al menos un hijo.

¿Conviene revisar la declaración con calma? Vista la cuantía, desde luego que sí.