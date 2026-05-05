Cierra el mítico bar de tapas XXL que era uno de los locales más visitados por los universitarios de Jaén: baja la persiana definitivamente

El Bar Barranco, conocido por sus raciones gigantes y sus tapas de gran tamaño, ha cerrado de manera indefinida. El local era uno de los puntos más recordados del tapeo en Jaén, especialmente entre estudiantes y vecinos del barrio universitario.

Cierra el Bar Barranco, uno de esos sitios que forman parte de la memoria gastronómica de Jaén. La información se ha confirmado a través de la cuenta de Entérate Jaén y también en su perfil de Google, donde figura como “cerrado”, una indicación que se asocia a negocios que han bajado la persiana de forma indefinida.

El Bar Barranco baja la persiana en el barrio universitario de Jaén

Ubicado en la calle del Cardenal Marcelo Spínola 1, en pleno barrio universitario, el local se convirtió durante años en una opción habitual para quienes buscaban comer o cenar bien sin gastar demasiado. Para muchos estudiantes, era casi un salvavidas: presupuesto ajustado, bebida, tapa generosa y comida de sobra.

Dato clave Información Negocio Bar Barranco Ubicación Calle del Cardenal Marcelo Spínola 1, Jaén Tipo de cierre Indefinido Fama del local Tapas y raciones gigantes

¿Era solo un bar más? La respuesta es no. El Barranco era conocido por sus tamaños XXL, hasta el punto de que muchos clientes fotografiaban sus platos para compararlos con sus propios brazos.

Las tapas gigantes que hicieron famoso al Bar Barranco durante décadas

El gran reclamo del establecimiento eran sus flamenquines gigantes, de los que algunos clientes llegaron a decir en opiniones de TripAdvisor que “más que un flamenquín, era un flamencón”. Tampoco se quedaba atrás su san jacobo, comparado por su tamaño con una biblia o con ‘El libro gordo de Petete’. Entre las tapas que acompañaban las bebidas, y que el cliente no podía elegir, estaban:

Alitas de pollo.

Hamburguesas.

Perritos calientes.

Otras tapas de gran tamaño vinculadas al tapeo jiennense.

La fórmula era sencilla, pero efectiva: una bebida y una tapa contundente. Vamos, de esas que te arreglan la cena sin hacer demasiadas cuentas.

El cierre del Bar Barranco deja huérfano al tapeo económico en Jaén

La zona queda ahora sin uno de sus locales más reconocibles para comer de forma económica gracias a las tapas. En algunos comentarios en redes sociales, este cierre se relaciona con la apertura, en 2023, del Centro Comercial Jaén Plaza, situado también cerca del campus universitario.

Allí, las cadenas multinacionales de restauración funcionan como reclamo para los más jóvenes. Por este motivo, el cierre del Barranco se interpreta también como una pérdida dentro de esa oferta tradicional que diferenciaba a Jaén de otros paisajes urbanos más uniformes.

Sea como fuere, Jaén pierde un templo del tapeo que llevaba décadas funcionando y en el que era habitual tener que esperar cola para comer. Ahora queda una pregunta incómoda: ¿se están dejando morir los locales que han hecho historia en la ciudad? El caso del Bar Barranco apunta a que la oferta gastronómica local necesita algo más que nostalgia para seguir viva.