Eloy, el joven que apuesta por vivir en un contenedor de barco reutilizado para evitar pagar alquileres durante toda su vida

El joven comparte en redes sociales cómo convirtió un contenedor de barco en su vivienda ante los altos precios del mercado inmobiliario. También denuncia las trabas burocráticas que encuentra por parte de la administración.

Eloy decidió en 2021 buscar una salida distinta a la vivienda convencional. Los precios de compra y los costes del alquiler le empujaron a comprar un contenedor de barco y adaptarlo hasta convertirlo en su hogar, una alternativa que presenta como una solución práctica para quienes no pueden asumir los gastos de una casa tradicional. Otras personas, eligen un camión como vivienda.

Eloy convierte un contenedor de barco en una alternativa real a la vivienda

“Mi nombre es Eloy, tengo 100.000 seguidores y vivo en la calle. Bueno, realmente no vivo en la calle, vivimos en un contenedor, pero a ojos de la ley, es como si viviera en un banco de un parque”. Con estas palabras, el joven explica en @fabricatusueno una situación que resume bien el choque entre nuevas formas de vivir y una normativa que, según denuncia, no siempre facilita estas iniciativas.

Para Eloy, la clave está en haber encontrado “un pequeño espacio” donde refugiarse sin quedar atrapado por los precios del mercado. “Compré un contenedor, lo adecué y lo convertí en lo que es a día de hoy mi vivienda”, afirma. Vamos, una forma de tener techo sin pasar por lo de siempre. No es el primero ni el último en comprar contenedores para vivir, y un ejemplo en Matías.

No obstante, su caso también muestra la otra cara: la burocracia. El joven asegura que las administraciones ponen obstáculos a propuestas como esta, pese a que pueden servir como respuesta ante la dificultad para acceder a una vivienda.

Las razones por las que las casas contenedor pueden ser una solución habitacional

¿Puede un contenedor convertirse en una casa viable? Desde su experiencia, Eloy cree que sí, y defiende varias ventajas de este tipo de vivienda frente a la construcción tradicional:

Sostenibilidad, al reutilizar contenedores de segunda mano y reducir el uso de nuevos recursos.

Coste más asequible, ya que la construcción con contenedores puede ser más barata que una vivienda convencional.

Rapidez, porque “los contenedores pueden ser transformados en viviendas en un tiempo relativamente corto”.

Flexibilidad, gracias a diseños modulares que permiten adaptar el espacio a distintas necesidades.

Menos desperdicio, al dar una segunda vida a materiales que podrían acabar en vertederos.

Además, Eloy compara la adaptabilidad de estos diseños con “jugar a los Legos”, una idea sencilla que ayuda a entender por qué ve en esta opción una respuesta flexible y cercana.

En consecuencia, su experiencia no solo habla de una casa diferente, sino de una manera de buscar independencia habitacional. Para él, se trata de conseguir “un techo donde poder refugiarte” sin tener que atravesar “1000 historias burocráticas”.