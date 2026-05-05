El SEPE confirma qué cotizaciones cuentan y cuáles no: la clave para entender la duración real del paro

Cotizar más no siempre alarga la prestación contributiva: el SEPE aplica tramos y fija un límite de 720 días, incluso si acumulas más jornadas.

El mercado laboral ha mejorado en 2026, pero muchos trabajadores siguen sin tener claro cómo se calcula el paro. A finales de marzo de 2026 había 2.419.712 personas registradas como desempleadas: 22.934 menos que el mes anterior (0,9%) y 160.426 menos que en marzo de 2025 (6,2%). Con estos datos, conviene entender bien las reglas para no llevarse un susto cuando llegue el momento.

Cómo funciona la prestación contributiva del SEPE y por qué se cobra por tramos

El derecho a la prestación se reconoce si estás en situación legal de desempleo y acreditas al menos 360 días cotizados dentro de los seis años anteriores al cese. A partir de ahí, la duración se asigna por escalones, no de forma proporcional.

¿Piensas que por sumar unos meses más de cotización ya tienes más paro? Si no alcanzas el siguiente tramo, ese extra no te da más días.

Días cotizados (últimos 6 años) Días de prestación reconocidos 360 a 539 120 540 a 719 180 720 a 899 240 1.080 a 1.259 360 2.160 o más 720 (tope)

El límite máximo del paro: 720 días aunque acumules más cotizaciones

El punto clave es el tope: el SEPE marca un máximo de 720 días de prestación (dos años). Ese techo se alcanza al haber cotizado 2.160 días o más.

En consecuencia, aunque sigas trabajando después y continúes cotizando, la duración del paro no sube por encima de esos dos años. El objetivo es mantener el equilibrio del sistema y acotar el tiempo de protección contributiva.

Qué pasa con los días de cotización que sobran y no se guardan

Una vez reconocido un tramo, los días que exceden ese escalón y no llegan al siguiente no se reservan para una futura prestación. De ahí la confusión.

Por ejemplo, si has cotizado 2.500 días, se te reconocen los mismos 720 días que con 2.160. Los 340 días adicionales no generan más meses de ayuda ni se quedan guardados.

La regla de los seis años: solo cuentan las cotizaciones más recientes

Otro detalle importante: solo computa lo cotizado en los seis años previos al desempleo. Las cotizaciones más antiguas no entran en el cálculo.

Por tanto, antes de solicitar el paro, revisa tu periodo cotizado y en qué tramo estás. Así ajustas expectativas y planificas mejor el siguiente paso.