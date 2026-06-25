La razón por la que miles de personas guardan una ramita de canela en la cartera

En algunas creencias vinculadas al Feng Shui, este gesto se asocia con la prosperidad económica, la protección del dinero y la atracción de nuevas oportunidades.

Llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio se ha convertido en una práctica habitual para algunas personas que siguen rituales relacionados con el Feng Shui y la energía personal. Según estas creencias, este pequeño amuleto se utiliza para atraer abundancia, proteger el dinero y favorecer cambios positivos en el ámbito económico o laboral.

La canela, una especia tradicionalmente relacionada con la buena fortuna, ocupa un lugar destacado en distintos rituales de prosperidad. Quienes la recomiendan sostienen que puede llevarse en la billetera, la cartera, el bolsillo o incluso en el coche, siempre con una intención concreta vinculada al bienestar financiero.

Por qué la canela se relaciona con la prosperidad y la protección del dinero

Dentro de estas prácticas, la canela se considera un símbolo de abundancia, movimiento económico y protección energética. No se trata de un objeto con efectos demostrados, sino de una creencia vinculada a la intención personal y al valor simbólico que se le atribuye.

Al envolver la ramita en papel aluminio, quienes siguen este ritual buscan conservar su supuesta carga energética y protegerla de influencias externas. El aluminio actuaría como una barrera simbólica para mantener “activo” el amuleto durante más tiempo.

Por este motivo, algunas personas la llevan encima cuando inician un nuevo proyecto, acuden a una entrevista de trabajo, atraviesan una etapa de cambios económicos o desean atraer nuevas oportunidades. También se utiliza para pedir deseos relacionados con el dinero, el empleo o la estabilidad personal.

Dónde guardar la ramita de canela para atraer oportunidades económicas

El lugar más recomendado por quienes siguen estas creencias es la billetera o la cartera, especialmente cerca del dinero, tarjetas bancarias o documentos relacionados con la actividad laboral. La idea es reforzar el vínculo simbólico entre la canela y el flujo económico.

También hay quienes prefieren llevarla en un bolsillo interno, en un bolso de uso diario o junto a papeles importantes relacionados con negocios, empleo o emprendimientos. En todos los casos, se insiste en que la intención con la que se utiliza tiene un papel fundamental dentro del ritual.

En el hogar, algunas corrientes del Feng Shui relacionan la prosperidad con el área sureste de la vivienda. Por ello, hay personas que colocan canela en cajones donde guardan documentos financieros, escritorios, espacios de trabajo o zonas vinculadas a la actividad comercial, como cajas registradoras.

Cuándo se recomienda hacer este ritual con canela y papel aluminio

Este tipo de prácticas suele realizarse en momentos concretos. Entre los más habituales están el inicio de mes, el comienzo de un nuevo empleo, la apertura de un negocio, el arranque de un proyecto personal o una etapa en la que se buscan cambios económicos.

También se le da importancia al estado de la billetera o cartera. Según estas creencias, mantenerla limpia, ordenada y en buen estado ayuda a favorecer una energía más positiva vinculada al dinero. Billetes desordenados, papeles acumulados o tarjetas caducadas se asocian con bloqueos simbólicos en el flujo económico.

Aunque este gesto no sustituye decisiones financieras responsables ni garantiza resultados, para muchas personas funciona como un recordatorio diario de sus metas, de la importancia de cuidar sus recursos y de mantener una actitud abierta ante nuevas oportunidades.