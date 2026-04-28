Así será el gran pulmón verde de Valencia que conectará barrios, río y mar Mediterráneo

València está más cerca de conocer el diseño definitivo del Parque de Desembocadura, una actuación que unirá el jardín del Túria con el Mediterráneo. El proyecto contará con más de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes y una inversión superior a los 18 millones de euros.

El futuro Parque de Desembocadura entra en su recta final. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado que el Ayuntamiento recibirá previsiblemente la próxima semana el proyecto definitivo, antes de que los Servicios Municipales lo revisen y se eleve a la Junta de Gobierno para su aprobación.

La actuación, considerada una de las grandes transformaciones de la fachada marítima de la ciudad, busca cerrar una conexión histórica entre el río Túria y el mar. Y no es poca cosa: el espacio incluirá bosques urbanos, zonas infantiles, un anfiteatro, un mirador, carril bici, pasarelas y áreas para perros.

Qué se sabe del Parque de Desembocadura que conectará Valencia con el mar

El Parque de Desembocadura, diseñado bajo el nombre de Con(fluir), tendrá una superficie de 104.264 metros cuadrados. Su objetivo será recuperar el último tramo del antiguo cauce del río Turia y recrear parte de su paisaje natural, incluyendo islas fluviales y espacios pensados para preservar la biodiversidad.

¿La clave del proyecto? Convertir esta zona en un gran pulmón verde para los vecinos y en una nueva puerta de entrada al Mediterráneo. Además, contará con itinerarios ciclopeatonales, zonas de descanso, iluminación solar con sensores de presencia, arbolado, papeleras, aparcabicis y videovigilancia.

La inversión prevista y los nuevos espacios verdes para los vecinos

La ejecución del parque tendrá un presupuesto total de 18,3 millones de euros. De esta cantidad, 16,2 millones serán asumidos por la Autoridad Portuaria, mientras que el Ayuntamiento de Valencia aportará 2,1 millones.

El proyecto también contempla una lámina de agua en la zona de la Revolta de Cantarranes, un quiosco, parques infantiles, zonas de esparcimiento canino y pasarelas de conexión con los barrios cercanos. Por otro lado, se integrará con futuros desarrollos urbanísticos, como la Ciudad Deportiva del Levante UD.

Catalá ha defendido que esta actuación servirá para resolver el encuentro de València con su fachada marítima y saldar una deuda histórica con Poblats Marítims, especialmente con Natzaret.

Una senda ciclopeatonal de 1,3 kilómetros para caminar o ir en bicicleta

Uno de los puntos más destacados será la nueva vía ciclopeatonal, que permitirá recorrer el entorno desde Penya-roja hasta el puente de Astilleros. Esta senda conectará Poblats Marítims, Camins al Grau y Quatre Carreres.

El recorrido tendrá 1,3 kilómetros de longitud y un ancho variable de entre 3 y 6 metros. Además, contará con zonas de descanso cada 50 metros, iluminación solar, arbolado y pasarelas metálicas de 54 metros para cruzar el canal.

El trazado aprovechará un paso inferior del puente ferroviario, que será acondicionado para mejorar la accesibilidad. Posteriormente, al llegar al edificio de Cantarranes, se dividirá en un itinerario ciclista y otro peatonal, dando prioridad a quienes prefieran caminar.