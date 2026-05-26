La Agencia Tributaria fija el calendario para pedir cita y presentar la Declaración de la Renta presencial

A nadie le entusiasma demasiado sentarse a revisar papeles, claves, certificados y números, pero la Renta vuelve a llamar a la puerta. La Agencia Tributaria abre este viernes 29 de mayo el plazo para pedir cita previa y presentar la Declaración de la Renta de forma presencial en sus oficinas. El trámite en oficina comenzará el 1 de junio y seguirá disponible hasta el 30 de junio de 2026, fecha final de la campaña. Eso sí, quienes tengan que pagar y quieran domiciliar el ingreso, es decir, que Hacienda les cargue el pago directamente en la cuenta bancaria, deberán tenerlo hecho antes del 25 de junio.

La medida afecta a los contribuyentes que prefieren acudir a una oficina y recibir ayuda directa de un técnico de Hacienda. Y, viendo lo poco que perdona el calendario fiscal, conviene no dejarlo para el último día, que luego vienen las prisas y los sustos.

Cuándo se puede pedir cita previa para hacer la Declaración de la Renta en oficina

El plazo para solicitar cita previa se abrirá el viernes 29 de mayo. Desde ese día, los contribuyentes podrán reservar turno para acudir presencialmente a una oficina de la Agencia Tributaria y confeccionar allí su declaración correspondiente al ejercicio 2025.

La atención presencial comenzará oficialmente el 1 de junio. El servicio se mantendrá activo hasta el 30 de junio de 2026, que es la fecha fijada para el cierre de la Campaña de la Renta 2026. La excepción está en quienes tengan resultado a pagar y quieran domiciliar el ingreso: en ese caso, el límite será el 25 de junio.

Quién puede presentar el IRPF de forma presencial con ayuda de Hacienda

La presentación presencial está pensada para contribuyentes que quieren recibir atención directa en una oficina. IRPF significa Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, el impuesto que grava los ingresos obtenidos por cada persona durante el ejercicio correspondiente.

Según la información facilitada, esta modalidad sigue siendo útil para muchas personas mayores, ciudadanos con dudas fiscales o contribuyentes que prefieren evitar errores. Aunque más del 90% de los contribuyentes ya presentan la Renta por vías telemáticas, la atención en oficina continúa siendo una opción muy demandada.

Qué declaraciones de la Renta no se pueden tramitar en las oficinas de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria recuerda que el servicio presencial tiene límites. No todos los casos pueden resolverse en oficina, especialmente cuando la declaración es considerada compleja.

Hacienda no confeccionará presencialmente declaraciones de contribuyentes con actividades económicas en estimación directa, que es el sistema en el que se declaran ingresos y gastos reales de una actividad. Tampoco tramitará en oficina declaraciones con más de dos inmuebles alquilados o con ventas múltiples de bienes patrimoniales. En estos casos, el contribuyente deberá acudir a asesoramiento especializado o utilizar Renta Web para completar la presentación.

Cómo pedir cita previa para presentar la Declaración de la Renta presencial

La cita previa podrá solicitarse por internet, mediante la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria o por teléfono. Para gestionarla, los contribuyentes podrán usar sistemas habituales de identificación como Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia.

La Administración también mantiene el servicio telefónico Le Llamamos, que en el pasado ejercicio permitió tramitar más de un millón de declaraciones sin necesidad de desplazarse físicamente a una oficina. Dicho de otra forma: para quien no quiera pelearse con la pantalla ni hacer cola en persona, el teléfono sigue siendo una alternativa bastante práctica.

Qué pasos conviene seguir antes de acudir a la cita de la Renta

Antes de pedir cita o presentarse en una oficina, conviene revisar bien si la declaración entra dentro de los casos que Hacienda puede tramitar presencialmente. No tiene mucho sentido reservar turno para acabar descubriendo que el expediente necesita otro camino, porque ahí el disgusto administrativo viene servido. Para evitar errores y ahorrar tiempo, el contribuyente puede seguir estos pasos básicos:

Comprobar la fecha clave: la cita previa se abre el 29 de mayo.

Recordar que la atención presencial empieza el 1 de junio.

Tener presente el cierre general de campaña: 30 de junio de 2026.

Revisar si el resultado sale a pagar y se quiere domiciliar el ingreso, porque el plazo termina el 25 de junio.

Preparar el sistema de identificación que se vaya a usar: Cl@ve , certificado digital, DNI electrónico o número de referencia.

, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia. Verificar que no se está en uno de los casos excluidos, como actividades económicas en estimación directa, más de dos inmuebles alquilados o ventas múltiples de bienes patrimoniales.

En consecuencia, la clave está en no apurar. La cita presencial puede ser una buena ayuda para quienes necesitan acompañamiento, pero el calendario manda y Hacienda no suele destacar precisamente por hacer concesiones de última hora.