Una mujer pierde su prestación por desempleo y debe devolver 1.811 euros por no comunicar su viaje a Marruecos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la extinción de la prestación por desempleo al superar los 15 días fuera de España sin comunicación previa, aunque la afectada alegó que tuvo Covid.

Una mujer tendrá que devolver 1.811,93 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tras viajar a Marruecos mientras cobraba el paro y no comunicarlo. La Justicia considera que, por la duración de la salida, debía haber avisado.

El SEPE detectó una salida a Marruecos superior a 15 días naturales

La beneficiaria viajó el 12 de febrero de 2022 y regresó el 8 de marzo de 2022. Ese viaje superó los 15 días naturales fuera de España.

El SEPE abrió expediente al comprobar que no se había comunicado previamente y terminó extinguiendo la prestación. También reclamó 1.811,93 euros por el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 28 de junio de 2022.

Qué pasa con el paro si no comunicas un viaje al extranjero al SEPE

La sentencia distingue entre salidas cortas y estancias más largas, y deja un mensaje muy práctico:

Hasta 15 días naturales: no tiene por qué suspenderse ni extinguirse la prestación.

Más de 15 días y hasta 90: la salida debe estar comunicada y autorizada previamente para que se suspenda la ayuda.

Si no se comunica una salida superior a 15 días: puede haber extinción y reintegro de lo cobrado indebidamente.

La Sala encuadra esta conducta en la infracción grave del artículo 25.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por qué el tribunal no aceptó la justificación del Covid en este caso

La mujer explicó que no pudo volver antes porque dio positivo en Covid y tuvo que retrasar el regreso hasta dar negativo. Sin embargo, el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldaron al SEPE.

El tribunal subraya que no informó del viaje ni antes de desplazarse, ni durante su permanencia en Marruecos, ni después de regresar. Además, concluye que no quedó acreditada de forma suficiente la causa invocada para justificar esa falta de comunicación.

¿Consejos para no perder la prestación por desempleo al viajar? ¿Vas a estar fuera más de 15 días? Entonces, avisar y, cuando corresponda, contar con autorización previa puede evitar la pérdida de la ayuda y una devolución posterior.