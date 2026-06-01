El nuevo aparato de Lidl para refrescar la casa sin instalar aire acondicionado cuesta menos de 45 euros

Todavía no estamos en pleno verano, pero ya hay casas que empiezan a dar la primera pista: aquí va a hacer calor. Ese dormitorio que recibe sol por la tarde, el salón donde no corre ni una pizca de aire o ese piso pequeño que acumula temperatura antes de tiempo vuelven a poner sobre la mesa la misma pregunta de cada año.

¿Cómo refrescar una habitación sin hacer obra, sin instalar un aire acondicionado y sin mirar la factura de la luz con cara de susto? Lidl incorpora en su catálogo de la semana del 25 de mayo un enfriador de aire portátil por menos de 45 euros. Es una opción compacta, con ruedas y pensada para moverla de una estancia a otra sin complicaciones. Y eso, cuando el calor empieza a apretar, se agradece bastante.

¿Qué ofrece el enfriador de aire portátil de Lidl por menos de 45 euros?

El nuevo enfriador de aire portátil de Lidl llegó el lunes dentro de las novedades de la semana del 25 de mayo. Está pensado para quienes buscan una alternativa más ligera y flexible al aire acondicionado tradicional, especialmente en habitaciones pequeñas, dormitorios o salones donde se concentra más calor durante ciertas horas del día. Si estás pensando en comprar en Lidl por internet, ten mucho cuidado y fíjate bien que sea web oficial.

Este dispositivo funciona como enfriador y también como ventilador. Es decir, no se queda solo en mover el aire, sino que permite reforzar la sensación de frescor gracias a su depósito de agua y a los acumuladores de frío incluidos. Todo ello en un formato compacto, con cuatro ruedas, para llevarlo de una habitación a otra sin tener que hacer malabares con cables, peso o espacio.

Cómo funciona este climatizador portátil de Lidl

El aparato tiene una potencia de 65 W y cuenta con tres niveles de velocidad. Esto permite ajustar la intensidad según el momento del día: más suave por la noche, más potente cuando la habitación está más cargada de calor y en un punto intermedio cuando simplemente se busca mover un poco el aire.

También incorpora oscilación horizontal automática de 75 grados. Dicho de forma sencilla, el flujo de aire se mueve de lado a lado para repartirse mejor por la estancia. Además, incluye inclinación vertical manual, que permite orientar el aire hacia una zona concreta, como la cama, el sofá o una mesa de trabajo.

Por qué puede ser útil en dormitorios y salones pequeños

Uno de los puntos más prácticos del enfriador de aire portátil de Lidl es su depósito extraíble de cuatro litros. Al poder sacarse, resulta más fácil llenarlo y limpiarlo, algo importante en un aparato que se va a usar con frecuencia durante los días de más calor. No es precisamente el tipo de detalle que parece emocionante, pero cuando toca rellenar el depósito, se nota.

El dispositivo incluye además dos acumuladores de frío. Estos accesorios ayudan a aumentar la capacidad de refrigeración, sobre todo en jornadas calurosas o en estancias donde unos pocos grados pueden marcar la diferencia. En un dormitorio pequeño, por ejemplo, puede ser una solución cómoda para refrescar el ambiente antes de dormir.

Qué características tiene el enfriador de aire de Lidl

Además de su función como enfriador y ventilador, el aparato incorpora varios elementos pensados para hacerlo más cómodo en el uso diario. No requiere instalación, se puede mover con facilidad y tiene un diseño discreto para no convertir el salón en una exposición de aparatos veraniegos. Estas son sus principales características:

Precio: menos de 45 euros.

Potencia: 65 W.

Velocidades: tres niveles.

Oscilación horizontal automática: 75 grados.

Inclinación vertical: manual.

Depósito extraíble: cuatro litros.

Accesorios incluidos: dos acumuladores de frío.

Filtro: filtro de polvo lavable.

Funciones: enfriador, ventilador, deshumidificación y modo de reposo.

Control: mando a distancia incluido.

Temporizador: programable hasta 15 horas.

Medidas aproximadas: 28 x 56 x 24,5 centímetros.

Movilidad: cuatro ruedas para desplazarlo entre habitaciones.

La función de deshumidificación también puede ser interesante. Este término significa que el aparato ayuda a reducir la humedad del ambiente, algo que puede mejorar la sensación térmica en algunas estancias. Además, el filtro de polvo lavable facilita el mantenimiento, ya que se puede limpiar y reutilizar.

Cómo usarlo para aprovechar mejor el frescor en casa

Para sacarle partido, lo más lógico es colocarlo en las habitaciones donde más se acumula el calor: dormitorios orientados al sol de tarde, salones pequeños o zonas donde apenas circula el aire. Gracias a sus cuatro ruedas y a sus medidas aproximadas de 28 x 56 x 24,5 centímetros, puede moverse sin demasiado esfuerzo y guardarse en un rincón cuando no se utilice.

También conviene aprovechar el temporizador programable de hasta 15 horas y el modo de reposo durante la noche. Este modo está pensado para usar el aparato mientras se duerme sin que el ruido resulte molesto. Y con el mando a distancia incluido, se puede ajustar el funcionamiento sin levantarse, que tampoco está mal cuando uno ya está instalado en la cama.

Una alternativa sencilla al aire acondicionado tradicional

Este enfriador de aire portátil de Lidl no se presenta como una instalación fija ni como un sistema complejo, sino como una solución práctica para refrescar zonas concretas de la casa. Su punto fuerte está en la movilidad, el tamaño compacto y el precio inferior a 45 euros, tres factores que lo convierten en una opción atractiva para quienes no quieren complicarse. Si deseas comprarlo, accede a la web de Lidl donde se encuentra disponible.

En un momento en el que muchas viviendas empiezan a calentarse antes incluso de que llegue el verano oficial, contar con un aparato fácil de mover, con depósito de cuatro litros, tres velocidades y temporizador de hasta 15 horas puede resolver bastante el día a día. No hace milagros, pero puede ayudar a que esas habitaciones difíciles sean un poco más llevaderas cuando el calor decide entrar sin pedir permiso.