Esta casa prefabricada de Amazon con terraza por 9.274 euros requiere comprobar transporte, montaje y permisos

La propuesta incluye cocina y baño, pero deja fuera los electrodomésticos y los muebles adicionales. El precio del módulo debe distinguirse del presupuesto para instalarlo.

Una casa prefabricada con terraza y opciones de uno o dos dormitorios figura en la información publicada sobre Amazon por 9.274,31 euros. Confidencial Digital recogió ese importe el 13 de octubre de 2026, citando la noticia de El Confidencial del día anterior. El modelo corresponde a la referencia B0HJ2CQXV6, identificada en el enlace de Amazon España. Para el comprador, resulta fundamental distinguir el equipamiento descrito del coste de instalarla y habilitarla como vivienda.

Cómo es la casa prefabricada con terraza y dormitorios configurables

La descripción publicada presenta una estructura de acero plegable y ampliable, con cocina, baño y una terraza cubierta con escalera exterior. Permite elegir entre uno o dos dormitorios. El equipamiento descrito comprende armarios de cocina, inodoro, lavabo y ducha, además de puertas, ventanas, enchufes y tuberías. Sin embargo, los electrodomésticos y los muebles adicionales quedan excluidos. Esta diferencia importa al calcular cuánto supondría completar el interior antes de utilizarlo.

El enlace facilitado identifica la ficha del producto en Amazon, aunque su contenido completo no ha podido recuperarse durante esta revisión. Por tanto, el importe anterior corresponde a la información periodística publicada, sin confirmación independiente de su vigencia. Al comparar otras casas prefabricadas, el presupuesto solicitado debe identificar exactamente la configuración elegida. También debería incorporar planos acotados y una relación escrita del equipamiento, para evitar confundir las imágenes de distintas versiones con lo contratado.

Qué gastos hay que concretar antes de comprar el módulo

La cifra del anuncio no permite calcular por sí sola el presupuesto de una vivienda instalada en una parcela concreta. Para hacerlo, es necesario aclarar transporte, descarga, montaje, preparación del terreno y conexiones a los suministros. Cada partida debe aparecer incluida, excluida o pendiente de valoración en el presupuesto. No sería riguroso asignarles ahora una cantidad adicional sin conocer el emplazamiento. Tampoco puede darse por hecho que todos esos trabajos correspondan al vendedor del módulo.

La legislación española de consumo establece obligaciones concretas sobre la información previa al contrato. El artículo 60 exige explicar el precio total, los impuestos y los gastos adicionales de transporte o entrega. Si no pueden calcularse anticipadamente, debe indicarse cómo se determinarán o advertirse de su existencia. También deben identificarse el empresario y la fecha comprometida de entrega. Además, el artículo 61 permite exigir las prestaciones anunciadas, aunque no se reproduzcan expresamente en el contrato. Guardar el anuncio y el presupuesto ayuda a documentarlas.

Ser prefabricada no elimina las exigencias de proyecto y habitabilidad

Si se instala como edificio permanente destinado a vivienda, la construcción entra en el ámbito de la Ley de Ordenación de la Edificación. Su artículo 2 exige proyecto para las obras nuevas. Existe una excepción para determinadas construcciones sencillas y de escasa entidad, pero excluye expresamente el uso residencial, incluso eventual. Por eso, tener una sola planta o un sistema de montaje sencillo no basta para acogerse a esa excepción. Los proyectos residenciales corresponden a arquitectos, conforme al artículo 10.

El Código Técnico de la Edificación regula las exigencias de seguridad y habitabilidad aplicables a las nuevas edificaciones. Incluye seguridad estructural, protección frente a incendios, salubridad, aislamiento acústico y ahorro energético. La documentación técnica debe justificar su cumplimiento para la solución prevista. Disponer de cocina y baño no sustituye esa comprobación. Antes de contratar, también deben concretarse los permisos para casas prefabricadas correspondientes al emplazamiento. El catálogo describe un producto, mientras que el proyecto debe resolver su instalación y adecuación al uso previsto.

Qué puede preguntar el comprador al ayuntamiento antes de pagar

Antes de elegir un terreno edificable, el interesado puede pedir información urbanística a la Administración competente. El artículo 5.d de la Ley de Suelo reconoce el derecho a recibir por escrito las condiciones aplicables a una finca concreta. La consulta debe identificar la parcela y explicar que se pretende instalar una vivienda. También puede plantear dudas sobre los usos admitidos y las condiciones que deberá respetar el proyecto. Esa información permite estudiar la viabilidad antes de comprometer dinero.

El artículo 11.3 somete los actos de edificación a las autorizaciones exigibles según la legislación territorial y urbanística. Comprar el módulo, por tanto, no autoriza automáticamente su colocación ni su uso residencial. El siguiente paso será trasladar la información municipal y la documentación del fabricante al arquitecto que estudie el proyecto. Con ambas podrá determinar qué actuaciones hacen falta y solicitar presupuestos ajustados. La Ley de Suelo publicada en el BOE recoge este derecho de información sobre la parcela.