Cierra una de las perfumerías más conocidas de Oviedo tras 54 años abierta: ya no era viable continuar

La perfumería y droguería Mestallón, situada en la calle San Pedro Mestallón de Oviedo, baja la persiana definitivamente tras casi 54 años de historia. Su dueña, Raquel Iglesias, atribuye el cierre a la caída de las ventas y deja una reflexión clara sobre el futuro del pequeño comercio.

En la esquina con la calle Juan Escalante Mendoza, el escaparate con lápidas y tumbas anuncia el final de una etapa. Dentro, las estanterías casi vacías reflejan una decisión dolorosa, pero ya tomada.

La perfumería Mestallón de Oviedo cierra por la bajada de ventas

La razón del cierre es directa: el negocio ya no renta por sí mismo. Raquel Iglesias, que ha estado al frente del mostrador durante los últimos 30 años, lo resume con resignación en una entrevista con COPE Asturias: “El negocio no renta por sí mismo”.

¿Podía salvarse recurriendo a créditos? La respuesta es no. Según explica la propia dueña, si un comercio no se sostiene por sí solo, endeudarse no es una salida viable.

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Raquel Iglesias se despide del negocio familiar con mucha pena

Con “muchísima pena”, Raquel recuerda tres décadas de “mucha lucha y muchas horas”. El comercio fue abierto por sus padres, Ramón Iglesias y Ángela Simón, cuando la zona era muy distinta: “todo esto era prado”.

La familia ha visto crecer el barrio, levantarse edificios nuevos y llegar vecinos. No es solo una tienda que cierra; es uno de esos negocios de toda la vida que formaban parte del día a día. Y eso, claro, se nota. Entre los puntos más duros que deja el cierre están:

El final de un negocio familiar con casi 54 años de historia.

La pérdida de un comercio cercano para los vecinos.

La incertidumbre laboral de Raquel, autónoma y sin derecho a paro.

La dificultad de volver a emprender tras años de esfuerzo.

El pequeño comercio de Oviedo pierde una tienda con historia

Raquel Iglesias también deja una reflexión sobre el modelo de ciudad. Pide que “la gente cambie el chip y vuelva a lo pequeño, a lo original y a lo diferente”, frente a unos centros urbanos cada vez más parecidos entre sí.

Critica que las franquicias hayan homogeneizado muchas calles, hasta el punto de que, según afirma, “no sabes si estás en Oviedo, en La Coruña o en Valladolid”. Para ella, las tiendas pequeñas son las que dan “personalidad a una ciudad”.

El cierre deja un mensaje claro para los vecinos del barrio

En el momento de bajar la persiana, Raquel se queda con el cariño de los vecinos y de los comerciantes cercanos. “Los barrios son piña y son casa”, afirma emocionada.

Su último mensaje es también una llamada de atención: “Es muy importante cuidar los negocios debajo de casa”. Mestallón cierra, pero deja una historia de barrio, familia y comercio local que durante casi 54 años acompañó a varias generaciones de ovetenses.