La ciencia confirma que dormir una siesta puede ser una de las mejores ayudas para estudiar y trabajar

Una investigación publicada en la revista científica NeuroImage detecta que dormir durante la tarde reduce marcadores de saturación sináptica y recupera la capacidad cerebral para formar nuevas conexiones relacionadas con el aprendizaje.

La siesta puede aportar mucho más que una pausa frente al cansancio. Un equipo de investigadores de las universidades de Ginebra y Friburgo ha observado que un periodo breve de sueño diurno modifica la plasticidad de la corteza cerebral y la deja en mejores condiciones para incorporar información nueva. El hallazgo resulta especialmente relevante para estudiantes, opositores y trabajadores sometidos a una elevada carga mental.

Una siesta de 45 minutos puede reducir la saturación cerebral y favorecer el aprendizaje

Desde que una persona se despierta, su cerebro recibe estímulos y procesa datos de manera constante. Esta actividad fortalece las conexiones entre las neuronas, un proceso necesario para aprender, pero que también eleva progresivamente la fuerza sináptica y el consumo de energía.

Cuando esa acumulación alcanza niveles elevados, la capacidad para reforzar nuevas conexiones puede verse limitada. El sueño reduce parte de esa carga general y recupera un margen de plasticidad que permite al cerebro responder mejor ante información posterior. Esta explicación se encuadra en la denominada hipótesis de la homeostasis sináptica.

Después de la siesta, los científicos encontraron una menor excitabilidad cortical y cambios en la actividad theta registrada mediante electroencefalografía. También detectaron una mayor facilidad para inducir una respuesta similar a la potenciación a largo plazo, uno de los mecanismos cerebrales relacionados con el aprendizaje y la formación de recuerdos duraderos.

El experimento no observó una limpieza física de las neuronas ni comprobó que el cerebro eliminara conexiones concretas consideradas irrelevantes. Las técnicas empleadas proporcionaron indicadores indirectos de un reajuste global de la fuerza y la plasticidad sinápticas.

Cómo midieron los investigadores los beneficios de la siesta para la memoria

En el estudio participaron 20 adultos jóvenes y sanos, con una edad media cercana a los 25 años. Cada voluntario acudió a dos sesiones: en una tuvo la oportunidad de dormir durante una hora, entre las 13:15 y las 14:15 horas, mientras que en la otra permaneció despierto y acompañado por el personal del laboratorio. Los participantes durmieron unos 45 minutos de media.

Los investigadores utilizaron estimulación magnética transcraneal y electroencefalogramas para analizar la excitabilidad y la actividad cerebral. Las mediciones comenzaron 30 minutos después de cada sesión para reducir la posible influencia de la inercia del sueño.

Tras la siesta, el 80% de los participantes presentó una respuesta compatible con una mayor plasticidad asociativa. Después de permanecer despiertos, ese porcentaje se situó en el 55%. Los resultados respaldan que un descanso breve puede devolver al cerebro una mayor disposición para crear nuevas conexiones.

Por qué este estudio no convierte los 45 minutos en una regla universal

La investigación no comparó siestas de 20 y 45 minutos, por lo que no permite asegurar que esta última duración sea la ideal ni que resulte superior a un descanso más corto. Los participantes dispusieron de una hora para dormir y alcanzaron una media aproximada de 45 minutos de sueño.

Tampoco se realizaron pruebas directas de memoria, estudio o productividad. El trabajo analizó marcadores neurofisiológicos vinculados a la capacidad de aprender. Sus autores señalan que futuras investigaciones deberán comprobar cómo se traducen estos cambios cerebrales en el rendimiento y compararlos con los efectos de una noche completa de descanso.

La muestra reducida y formada por adultos jóvenes sanos también impide extender automáticamente los resultados a todas las edades. Aun así, el estudio aporta una explicación biológica sólida de por qué una siesta puede ayudar a recuperar la concentración durante una jornada exigente.