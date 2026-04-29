Científicos logran revertir la diabetes tipo 1 con células madre de insulina mejoradas creadas en laboratorio

Investigadores del Instituto Karolinska y del Real Instituto de Tecnología KTH de Suecia han desarrollado un método más fiable para generar células productoras de insulina a partir de células madre humanas. El avance, publicado en Stem Cell Reports, logró regular el azúcar en sangre y revertir la diabetes en ratones.

La diabetes tipo 1 aparece cuando el sistema inmunitario destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Sin ellas, el organismo no puede absorber bien la glucosa del torrente sanguíneo ni mantener niveles estables de azúcar en sangre. Por eso, reemplazar estas células perdidas se considera una vía prometedora, aunque hasta ahora los resultados con células madre habían sido irregulares.

Cómo funcionan las nuevas células de insulina creadas con células madre humanas

El equipo científico ha creado un proceso de producción que permite obtener células productoras de insulina más maduras, uniformes y fiables que las logradas con técnicas anteriores. Dicho así, parece poca cosa, pero el avance tiene miga.

En pruebas de laboratorio, estas células liberaron insulina y mostraron una fuerte respuesta ante la glucosa. Después, al trasplantarlas a ratones diabéticos, los animales recuperaron gradualmente el control de sus niveles de azúcar en sangre.

Según Per-Olof Berggren, profesor del Departamento de Medicina Molecular y Cirugía del Instituto Karolinska, el método produce de forma fiable células de alta calidad a partir de múltiples líneas de células madre humanas. Además, apunta que esto abre nuevas posibilidades para futuras terapias celulares personalizadas, con el objetivo de reducir el rechazo inmunitario.

Aspecto del estudio Información destacada Centros participantes Instituto Karolinska y Real Instituto de Tecnología KTH Tipo de células Productoras de insulina a partir de células madre humanas Resultado en ratones Recuperación gradual del control de la glucosa Publicación Stem Cell Reports Fecha del artículo científico 16 de abril de 2026

Estos datos reflejan que el procedimiento no solo mejora la producción celular, sino también su comportamiento frente a la glucosa.

Por qué este avance puede ayudar en futuras terapias contra diabetes tipo 1

Uno de los grandes problemas anteriores era que las células madre podían desarrollarse en una mezcla de tipos celulares deseados y no deseados. Esto aumentaba el riesgo de complicaciones y, además, muchas células productoras de insulina no alcanzaban la madurez necesaria para responder correctamente a la glucosa.

¿La clave del nuevo método? Los investigadores perfeccionaron el proceso de cultivo y permitieron que las células formaran cúmulos tridimensionales por sí solas. Con ello consiguieron reducir la presencia de células no deseadas y mejorar la respuesta a la glucosa.

En resumen, el trabajo destaca por tres puntos principales:

Produce células de insulina más maduras y uniformes.

Reduce tipos celulares no deseados durante el cultivo.

Mantiene la capacidad de regular el azúcar durante varios meses en ratones.

Los trasplantes se realizaron en la cámara anterior del ojo, una técnica que, según Berggren, permite monitorizar el desarrollo y la función celular durante el tiempo de forma mínimamente invasiva.

Qué queda por hacer antes de aplicar estas células en pacientes

Aunque ya se están realizando ensayos clínicos para explorar terapias con células madre en diabetes tipo 1, este estudio se ha probado en ratones. Por tanto, todavía queda el paso clave: avanzar hacia su posible aplicación clínica.

Fredrik Lanner, profesor del Instituto Karolinska y último autor del artículo, señala que este enfoque podría resolver varios problemas que habían frenado el desarrollo de tratamientos con células madre para la diabetes tipo 1. A partir de esta base, el equipo trabajará con el objetivo de tratar esta enfermedad.