Carrefour recupera por 20,95 euros el mantel con el mapa de España que muchos recuerdan de casa de sus abuelos

El diseño de Exma mide 140 x 140 centímetros y tiene acabado resinado antimanchas. Carrefour lo ofrece mediante su marketplace, vendido por Tienda Exma.

Carrefour mantiene disponible este 7 de agosto de 2026 el mantel del mapa de España y Portugal que remite a muchas cocinas familiares. La ficha lo muestra por 20,95 euros, con envío gratuito y venta gestionada por Tienda Exma. No se trata, por tanto, de un artículo fabricado o vendido directamente por la cadena. El diseño ya despertó atención a comienzos de 2026, pero sigue incluido actualmente en su catálogo digital. La referencia a los años 60 y 70 describe su estética nostálgica, no un lanzamiento nuevo.

El diseño recupera las provincias y los monumentos de los antiguos hules

La pieza coloca en el centro un mapa de España y Portugal sobre fondo blanco roto, acompañado por los escudos de ambos países. España aparece dividida por territorios y provincias, con ciudades señaladas dentro del dibujo. Una cenefa circular encierra la cartografía, mientras varios monumentos ocupan el borde exterior. Se reconocen la Alhambra, la Puerta de Alcalá, el Acueducto de Segovia, la Torre del Oro y la Basílica del Pilar. Esa composición reproduce el aspecto decorativo que convirtió estos manteles en un recuerdo familiar.

Ese reparto visual explica buena parte de su carga nostálgica. Exma presenta el modelo como una recuperación de los manteles que cubrían mesas de cocinas, comedores, terrazas y patios. También recuerda el juego infantil de localizar provincias, ciudades y pueblos mientras la familia comía. El diseño conecta así con los objetos vintage más buscados, aunque aquí se trata de una reproducción nueva y funcional. No es una pieza original de los años 60 ni un artículo de coleccionismo.

El mantel mide 140 x 140 centímetros y se limpia con un paño

Carrefour identifica el producto con la referencia 45990-1 y el EAN 8435131810419. Su formato es cuadrado, mide 140 x 140 centímetros y llega sin los bordes cosidos ni ribete. El tejido combina un 70 % de algodón y un 30 % de poliéster. La superficie incorpora un tratamiento resinado antimanchas pensado para el uso cotidiano. El modelo se comercializa bajo la marca Exma.

Aunque suele describirse como hule por su aspecto, la ficha comercial habla de tejido resinado, no de una lámina convencional de PVC. Según el fabricante, el acabado repele líquidos y facilita retirar aceite, tomate, café o vino con un paño húmedo. Exma también indica que no necesita lavadora ni planchado habitual. Su función es proteger la mesa frente a manchas y arañazos. Puede utilizarse en cocina, comedor o terraza, siempre que la medida encaje con la superficie.

Carrefour lo ofrece mediante Tienda Exma por 20,95 euros

La oferta vigente en Carrefour marca 20,95 euros y aparece asociada a Tienda Exma, con envío gratuito en la ficha consultada. La web del fabricante muestra el mismo modelo por 19,95 euros, un euro menos, y lo mantiene disponible. Durante la consulta señalaba 1.256 unidades en stock. La comparación debe hacerse antes del pedido, porque precio, existencias, entrega y promociones pueden cambiar según el canal.

Al tratarse de una venta de marketplace, es recomendable comprobar quién gestiona el pedido y qué condiciones aparecen durante el pago. También debe verificarse el plazo de entrega para el código postal del comprador. Las ofertas digitales de Carrefour permiten consultar cambios de precio sin depender de folletos impresos. Una captura del importe puede resultar útil si surge alguna incidencia posterior. El coste final debe confirmarse justo antes de completar la compra.

Qué tamaño de mesa admite y qué debe comprobarse antes de comprar

La medida permite estimar la caída del mantel en mesas cuadradas. Sobre una mesa de 90 centímetros, quedarán aproximadamente 25 centímetros por cada lado. En una de 100 centímetros, la caída será de unos 20 centímetros. Para una mesa de 110 centímetros, se reducirá a cerca de 15 centímetros. El cálculo parte de restar el ancho de la mesa a los 140 centímetros y dividir el resultado entre dos. En mesas redondas, las esquinas producirán una caída más larga y visible. Son cálculos propios basados en la medida publicada.

Antes de comprarlo, deben comprobarse la medida de la mesa, el acabado sin ribete y la identidad del vendedor. La página del fabricante Exma permite contrastar composición, cuidados y disponibilidad directa. Ambas consultas evitan confundir este tejido resinado con un hule plástico y ayudan a elegir el canal más adecuado. También permiten comprobar si el estampado mantiene los mismos colores y detalles mostrados en las fotografías.

La ficha del mantel en Carrefour muestra el precio y las condiciones actuales del marketplace.