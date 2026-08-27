Los viajeros con perro deben fijarse en este distintivo que los hoteles están obligados a mostrar si no admiten mascotas

El artículo 29 de la Ley 7/2023 permite a los alojamientos hoteleros decidir si admiten animales de compañía, pero exige señalizar desde el exterior cuando rechacen su entrada y estancia.

La Ley de Bienestar Animal, publicada en 2023, no obliga con carácter general a todos los hoteles a convertirse en establecimientos que admitan mascotas. Lo que regula es cómo deben actuar cuando permiten el acceso y, especialmente, cómo deben informar cuando deciden impedirlo.

Los hoteles pueden permitir animales de compañía en sus instalaciones

El artículo 29 regula el acceso con animales de compañía a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos. Su apartado segundo incluye expresamente a los alojamientos hoteleros, junto con establecimientos públicos y privados, restaurantes, bares y otros lugares donde se consumen comidas y bebidas.

La ley señala que estos establecimientos «podrán facilitar la entrada de animales de compañía» siempre que no representen un riesgo para las personas, otros animales o los bienes. También establece límites relacionados con las zonas destinadas a elaborar, almacenar o manipular alimentos y remite a las normas de salud pública, ordenanzas municipales y demás normativa específica que resulte aplicable.

La previsión también afecta a restaurantes, bares y otros establecimientos incluidos en este apartado. La norma introduce así una obligación concreta de señalización cuando estos negocios decidan no aceptar la entrada y permanencia de animales de compañía.

La ley no establece que todos los hoteles tengan que aceptar perros

La redacción del artículo resulta relevante porque distingue entre permitir animales y comunicar su prohibición. Al utilizar la expresión «podrán facilitar la entrada», la Ley 7/2023 contempla que estos establecimientos puedan aceptar animales bajo las condiciones establecidas, pero no impone que cualquier perro tenga que ser admitido en cualquier hotel.

También deben respetarse las normas de salud pública y las ordenanzas municipales o disposiciones específicas aplicables. La posibilidad de admitir animales tampoco alcanza sin más a las zonas destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos, según establece el propio artículo.

Esta diferencia evita interpretar la Ley de Bienestar Animal como un derecho general del propietario a entrar con su mascota en cualquier alojamiento. El establecimiento puede establecer una restricción, pero si no admite al animal debe informar mediante el distintivo visible desde fuera.

La Ley de Bienestar Animal introdujo otras obligaciones para proteger a las mascotas

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, introdujo distintas medidas dirigidas tanto a propietarios como a determinadas actividades relacionadas con animales de compañía. Entre ellas se encuentran restricciones sobre la venta y cesión de perros, gatos y hurones.

La normativa también establece condiciones relacionadas con su cuidado. Según la información facilitada, un perro no puede permanecer sin supervisión durante más de 24 horas. Asimismo, la ley contempla restricciones destinadas a impedir que los animales permanezcan encerrados en vehículos cuando las circunstancias puedan poner en peligro su vida o integridad.

Estas disposiciones pertenecen a ámbitos diferentes de la obligación que afecta a los hoteles. Para los viajeros con mascotas, el artículo 29 resulta especialmente relevante porque permite conocer antes de entrar si el establecimiento admite o rechaza animales de compañía.