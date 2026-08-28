Poner un rollo de papel higiénico en el frigorífico puede ayudar con este problema

La celulosa puede captar vapor de agua, pero no existe respaldo suficiente para considerar el rollo un desodorizante eficaz. La limpieza y la temperatura siguen siendo determinantes.

El truco de colocar un rollo de papel higiénico limpio dentro del frigorífico no es nuevo. Clim Profesional lo publicó el 6 de marzo de 2025 y aconseja cambiarlo cada tres o cuatro semanas. La información aportada recupera ahora este método como consejo doméstico para los meses de calor. La explicación parte de la capacidad de la celulosa para captar vapor de agua. Esa propiedad está documentada, aunque no prueba que un rollo elimine olores o conserve mejor todos los alimentos. Las fuentes consultadas tampoco aportan datos que permitan afirmar que cada vez más españoles lo utilizan.

Por qué la celulosa del papel puede captar parte de la humedad

La celulosa es un material higroscópico, es decir, puede captar agua presente en el ambiente. Un estudio publicado en Scientific Reports analizó esa capacidad en nanocelulosa mediante ensayos de sorción dinámica de vapor. Los investigadores comprobaron que el contenido de humedad aumentaba conforme subía la humedad relativa. El trabajo demuestra una propiedad del material, pero no estudia rollos de papel higiénico dentro de frigoríficos domésticos.

Un rollo seco y poroso puede captar parte de la humedad que encuentra a su alrededor. La magnitud del efecto dependerá del papel, la ventilación, la humedad interior y el diseño del frigorífico. No hay en las fuentes revisadas un ensayo que cuantifique cuánto reduce la condensación un rollo doméstico. Por eso, debe considerarse un recurso casero de efecto limitado y no un sistema de control de humedad.

El límite del papel higiénico frente a los malos olores

Clim Profesional atribuye al rollo capacidad para reducir malos olores al absorber humedad y algunas sustancias presentes en el aire. Su artículo no aporta un ensayo independiente que mida ese efecto dentro de una nevera. Bosch recomienda actuar sobre el origen del olor mediante una limpieza completa del interior. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también prioriza la limpieza y contempla bicarbonato o café para olores persistentes.

Si aparece un olor desagradable, el primer paso debe ser localizar alimentos deteriorados, líquidos derramados o suciedad acumulada. El papel no elimina la fuente que produce el problema. Puede quedar más seco el ambiente cercano, pero eso no equivale a desodorizar el frigorífico de forma demostrada. Un olor que regresa tras limpiar exige comprobar de nuevo alimentos, recipientes y superficies.

Cómo probar este truco doméstico sin confiarle toda la limpieza

Quien quiera probarlo puede seguir la pauta doméstica descrita por Clim Profesional. El rollo debe estar nuevo, limpio y completamente seco. La empresa aconseja colocarlo en una balda superior o lateral y sustituirlo cada tres o cuatro semanas. También debe dejar libre la circulación de aire y mantenerse alejado de líquidos que puedan empaparlo.

Si el papel aparece húmedo, deformado o manchado, resulta razonable retirarlo antes. No debe utilizarse para ocultar suciedad ni para prolongar alimentos dudosos. Para neutralizar olores, las recomendaciones de limpieza tienen mejor respaldo que este truco. Tampoco hace falta impregnar el rollo con productos químicos o aromas que puedan quedar cerca de los alimentos.

La temperatura y la conservación importan más que reducir la humedad

La AESAN sitúa la temperatura ideal de refrigeración entre 0 y 5 grados y aconseja abrir la puerta durante el menor tiempo posible. También recomienda no sobrecargar la nevera y separar correctamente alimentos crudos y cocinados. La conservación depende mucho más de estas medidas que de un rollo de papel. Talent24h también ha explicado cómo debe tratarse la sandía cortada refrigerada y la conservación del pescado congelado.

Reducir la humedad tampoco mejora automáticamente todas las frutas y verduras. Bosch comercializa cajones que aumentan la humedad relativa para favorecer la conservación de estos productos. Esto muestra que cada alimento necesita condiciones distintas dentro del frigorífico. El rollo puede probarse como absorbente doméstico, pero la temperatura, la limpieza y el almacenamiento correcto siguen siendo las medidas principales.