Canarias prevé pagar becas a 1.075 estudiantes en diciembre, pero la concesión todavía es provisional

Las becas de Canarias entran en fase de alegaciones y subsanación. La matrícula puede aparecer reconocida sin que su importe esté fijado todavía.

El Gobierno de Canarias anunció el 29 de octubre de 2026 becas provisionales para 1.075 estudiantes, por un importe de 1.621.093,30 euros. La resolución se firmó y notificó el día 26; el pago se prevé para la primera quincena de diciembre. El documento original introduce una distinción relevante: aparecer con matrícula reconocida no implica conocer ya su cuantía. Además, determinados expedientes requieren documentos antes de que pueda aprobarse definitivamente la ayuda del curso 2026-2027.

Las becas de Canarias dejan casi la mitad de las solicitudes pendientes de analizar

La Consejería de Universidades comunica que ha gestionado 6.201 solicitudes de las 12.309 recibidas. Quedan 6.108 pendientes de análisis, equivalentes al 49,62 % del total. Esa cifra no representa solicitudes denegadas: describe expedientes que todavía deben examinarse. La propia resolución establece que las peticiones presentadas dentro de plazo y ausentes de esta relación aparecerán en posteriores resoluciones. Por tanto, buscar el nombre y no encontrarlo en esta primera publicación no permite concluir que se haya perdido la beca.

El programa se dirige a residentes en Canarias que cursan grado o máster en universidades públicas españolas, o enseñanzas artísticas superiores en centros públicos. Incluye modalidades distintas, sujetas a requisitos académicos y económicos. Como ocurre con otras ayudas para la matrícula, debe identificarse qué gasto o concepto se reconoce. Esta publicación no abre otra convocatoria: corresponde a solicitudes ya registradas. El portal oficial muestra finalizado el plazo extraordinario, que terminó el 11 de septiembre. Ahora procede comprobar el expediente, responder a requerimientos o formular alegaciones.

Un importe de cero euros puede coexistir con la matrícula reconocida

En las tablas de universidades públicas canarias, la columna de matrícula indica si se reconoce provisionalmente toda o parte de ella. Cuando aparece afirmativamente, el importe exacto se determinará en una resolución posterior. Por eso, algunas filas muestran cero euros en el total monetario y, al mismo tiempo, una respuesta positiva en matrícula. Ese cero no equivale necesariamente a la denegación completa. Deben leerse las distintas columnas, sin interpretar el total aislado como resumen de todos los derechos provisionalmente reconocidos.

El asterisco que acompaña a la matrícula remite a esa explicación sobre su cuantificación pendiente. Tiene una función diferente de la clasificación por anexos, que determina si hace falta subsanar documentación. El anexo I recoge solicitudes con alguna modalidad propuesta para concesión. El II incluye estimaciones provisionales que necesitan acreditar determinadas circunstancias. El III agrupa expedientes que no han podido valorarse por faltar información esencial. Separar estas situaciones evita dos errores: dar por cobrado un importe todavía desconocido o ignorar un requerimiento documental.

El plazo de diez días hábiles depende de la notificación de cada estudiante

Las alegaciones deben presentarse en diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación mediante comparecencia en la sede electrónica. La publicación informativa en la web y la fecha de la noticia no sustituyen ese momento individual. El aviso por correo informa de que la notificación está disponible. La resolución recuerda que, cuando la vía electrónica es obligatoria o se ha elegido, dejar pasar diez días naturales sin acceder implica rechazarla. Ese plazo para abrirla es distinto del periodo hábil para alegar.

Los anexos IV y V contienen, respectivamente, propuestas de denegación e inadmisión, con sus motivos. La resolución es un acto de trámite y no admite recurso administrativo independiente; sí permite formular oposición mediante alegaciones. Quien figure con documentación pendiente debe aportar exactamente lo solicitado para su caso. Las dudas sobre requisitos tampoco se resuelven trasladando reglas de otras becas para universitarios, que pueden tener finalidades diferentes. El motivo concreto del expediente determina qué certificado, explicación o justificante debe acompañar la respuesta presentada.

Aportar archivos exige firmar y registrar el trámite completo

El anexo VI explica cómo localizar el expediente y presentar la documentación. Tras identificarse en la sede, puede buscarse mediante su número o filtrando por Educación. Dentro del detalle figura la opción de aportación de documentos. Hay que iniciar el formulario, completarlo, guardarlo y validarlo; después se firma y se adjuntan los archivos correspondientes. El proceso termina al aportar y registrar. Solo entonces se genera el recibo acreditativo de presentación. Guardar un borrador o subir un documento sin completar ese registro no termina el trámite.

La resolución del 26 de octubre contiene las relaciones y las instrucciones; el portal de la convocatoria reúne información y acceso a la sede. La Administración facilita el 012 para incidencias y consultas. Antes de contar con el ingreso hay que comprobar la resolución definitiva y la modalidad finalmente reconocida. La primera quincena de diciembre constituye la previsión anunciada por la Consejería, no una transferencia garantizada para todas las personas solicitantes. Los expedientes pendientes seguirán su propia valoración.