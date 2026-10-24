Los universitarios de Castilla y León tienen más tiempo para solicitar una ayuda que cubre su primera matrícula

Las ayudas a la primera matrícula universitaria cubren el importe académico efectivamente pagado. Tener recibos pendientes no impide solicitarla si se respeta el calendario universitario.

Quienes han empezado este curso sus primeros estudios universitarios en Castilla y León disponen de más tiempo para solicitar la ayuda de matrícula. La Junta ha ampliado el plazo hasta el 5 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. El BOCYL publica este 21 de octubre la modificación del calendario, que inicialmente terminaba hoy. La convocatoria permite recuperar, como máximo, el importe académico efectivamente abonado en una universidad pública de la comunidad.

Quién puede pedir las ayudas a la primera matrícula universitaria

La convocatoria se dirige al alumnado que accede por primera vez a estudios universitarios oficiales durante el curso 2026/2027. Debe estar matriculado en primero de un grado o de un doble grado en una universidad pública de Castilla y León. También debe estar empadronado en un municipio de la comunidad antes de terminar el plazo de solicitudes. Haber iniciado anteriormente otros estudios universitarios oficiales impide considerar la nueva matrícula como primer acceso. No basta con cambiar de carrera y volver a matricularse en un primer curso.

El dinero cubre los precios públicos de los servicios académicos efectivamente pagados, con los límites previstos en la normativa universitaria autonómica. Los servicios complementarios quedan fuera. Si otra subvención o bonificación exime por completo de pagar esos precios, no existe gasto académico subvencionable por esta vía. Quienes también tramitaron la beca general del Ministerio deben comprobar qué conceptos financia cada ayuda. Las bases permiten compatibilizarlas, pero la suma de fondos destinados a la misma actividad nunca puede superar su coste.

El pago fraccionado tiene una regla específica

La modificación de las bases publicada el 7 de septiembre contempla que la matrícula todavía no esté completamente abonada al presentar la solicitud. El requisito se cumple cuando el estudiante acredita el pago conforme a los plazos y condiciones establecidos por su universidad. Por tanto, no se exige adelantar todos los recibos únicamente para registrar la petición. La Administración puede comprobar ese abono. Si el solicitante se opone a la consulta, tendrá que aportar los justificantes cuando pague y cuando se le requieran antes de resolver.

La cuantía máxima se ajusta a lo realmente satisfecho cuando existe matrícula parcial o una bonificación que reduce el precio. Por ejemplo, unos servicios académicos de 900 euros con una bonificación de 450 dejarían un máximo subvencionable de 450 euros. No podrían solicitarse los 900 euros iniciales como si se hubieran pagado íntegramente. Tampoco deben sumarse automáticamente otros cargos incluidos en el recibo universitario. La distinción entre servicios académicos y complementarios permite estimar la ayuda antes de presentar el formulario y evita confundir el recibo total con la ayuda.

Las notas de acceso ordenan las solicitudes si el dinero no alcanza

Las bases no establecen un umbral de renta familiar como condición de acceso a esta línea. Sí exigen cumplir los requisitos personales, académicos y de empadronamiento, además de las obligaciones generales para recibir subvenciones. El procedimiento es de concurrencia competitiva. Las peticiones válidas se ordenan de mayor a menor calificación de acceso al grado cuando el presupuesto no permite atenderlas todas. En caso de empate se utiliza la nota media de Bachillerato. Si continúa el empate, la convocatoria contempla un sorteo entre las personas afectadas.

Cuando existe crédito suficiente para todas las solicitudes que reúnen los requisitos, no se aplica esa selección por notas. La convocatoria prevé 12.620.000 euros con cargo a los presupuestos autonómicos de 2027. No obstante, la concesión está condicionada a que exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente. Esta condición figura expresamente en la orden. Presentar la solicitud dentro del plazo permite participar, pero no equivale por sí solo a tener concedido el importe. El abono se realiza después de la resolución, mediante transferencia a la cuenta indicada.

Cómo registrar la solicitud antes del nuevo cierre

El formulario se cumplimenta mediante la aplicación enlazada en la sede electrónica de Castilla y León. Puede presentarse electrónicamente o en las oficinas y registros legalmente habilitados. Es necesario completar el registro de la petición, además de rellenar los datos. Si se presentan varias solicitudes, se tendrá en cuenta la última registrada dentro de plazo. La Administración consulta la información disponible, salvo oposición del interesado. En ese caso, deberán aportarse identidad, empadronamiento y los certificados universitarios de matrícula, pago y calificación de acceso.

La convocatoria prevé requerimientos para subsanar deficiencias y establece seis meses como plazo máximo para resolver desde el día siguiente al cierre de solicitudes. Si transcurre sin resolución publicada, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo. La decisión se publicará en el BOCYL y se difundirá en los portales oficiales. Frente a ella caben reposición en un mes o recurso contencioso-administrativo en dos, según los términos de la resolución.

La comunicación oficial de la ampliación confirma que el nuevo cierre sustituye al previsto para el 21 de octubre.