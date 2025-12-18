Cambio radical en la Renta 2025-2026: menos tiempo y más obligaciones para declarar el IRPF

La campaña del IRPF del ejercicio 2025 se podrá presentar del 8 de abril al 30 de junio de 2026. Arranca seis días más tarde que la anterior (que empezó el 2 de abril), por lo que habrá seis días menos para cumplir.

El calendario del contribuyente ya fija las fechas clave y recoge novedades relevantes: será la primera campaña en la que los parados estén obligados a declarar y, además, Hacienda contará con nueva información mensual de cobros con tarjetas y sistemas como Bizum.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2025-2026 y vías de presentación

¿Quieres organizarte desde ya? A continuación, las principales citas y canales habilitados para presentar la declaración.

Fecha Qué se puede hacer 8 de abril de 2026 Inicio de campaña; presentación por internet (Renta Web o app) con DNIe, certificado, Cl@ve PIN o referencia 6 de mayo de 2026 Comienza la presentación por teléfono 1 de junio de 2026 Arranca la atención presencial en oficinas 25 de junio de 2026 Último día para domiciliar declaraciones con resultado a ingresar 30 de junio de 2026 Cierre de la campaña

Conviene no apurar: si vas a domiciliar el pago, cuidado con el 25 de junio. Y recuerda que todo el periodo se extiende del 8 de abril al 30 de junio.

Quién está obligado a declarar el IRPF 2025 y cómo afecta a parados

¿Tienes claro si estás obligado a presentar? Estarán obligados quienes superen determinados umbrales de renta, los autónomos y, por primera vez, las personas en paro.

Rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador.

Rentas del trabajo superiores a 15.876 euros con dos o más pagadores.

Personas dadas de alta como autónomos.

Parados: desde esta campaña estarán obligados a declarar.

Para evitar elevar el mínimo exento y, al mismo tiempo, que los beneficiarios del SMI (16.576 euros brutos en 2025) tengan que tributar en la Renta de 2025, el Gobierno ha introducido una deducción personalizada. En consecuencia, quienes cobran el SMI contarán con ese ajuste en la declaración que se presenta en 2026.

Novedades de control de pagos con tarjetas y Bizum desde enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria dispondrá de información mensual remitida por entidades de pago y de dinero electrónico, incluidas las extranjeras que operan en España. Se referirá a pagos a empresarios y profesionales residentes adheridos a sistemas de cobro con tarjetas y a sistemas asociados a un número de teléfono móvil, como Bizum. Se elimina el umbral anual neto de 3.000 euros que obligaba a informar en estos cobros. En las cuentas bancarias se mantiene dicho umbral, que se facilitará en la última declaración mensual del año. ¿Usas cobros vinculados al móvil? Toma nota.

Sanciones y plazos de revisión del IRPF si se presenta fuera de tiempo

Aunque aún faltan meses para que empiece la campaña, no está de más recordar las consecuencias de presentar tarde o incumplir. Hacienda tiene cuatro años para revisar el IRPF; si desde esta campaña y hasta 2030 detecta irregularidades, enviará un requerimiento e iniciará un procedimiento sancionador. La mejor alternativa es presentar por voluntad propia, incluso fuera de plazo. El recargo o sanción dependerá del resultado: si la perjudicada es Hacienda, la sanción será mayor.