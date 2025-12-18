Doce años de bocadillos, pintxos y cercanía dicen adiós con el cierre de esta emblemática taberna de La Parte Vieja

¿Seguirá abierto Giroki Taberna en la Parte Vieja? La respuesta es no: sus actuales propietarios han anunciado que “Ha llegado el momento de decir agur. Ha sido una experiencia dura, pero bonita”, con lo que ponen fin a una etapa de 12 años al frente del local.

Giroki Taberna estaba ubicada en la calle Enbeltran, número 4, y durante 12 años ha sido un bar de referencia para quienes buscaban bocadillos, platos combinados y pintxos en un ambiente cercano, de los de toda la vida.

Los dueños de Giroki Taberna se despiden y agradecen 12 años de apoyo

En su mensaje de despedida en redes sociales, los propietarios han querido agradecer el respaldo recibido: “Muchas gracias por estos 12 años de amor incondicional. Hemos conocido gente maravillosa a la que ya consideramos parte de nosotros, y que los mantendremos para siempre. ¡Os queremos!”. Junto a estas palabras, han compartido una fotografía tomada en 2013 frente al bar y otra en la actualidad. Entre los rasgos que mejor definían a Giroki Taberna se encuentran:

Su ubicación en la calle Enbeltran, número 4, en plena Parte Vieja de San Sebastián.

Una oferta basada en bocadillos, platos combinados y pintxos.

El bocata ‘Carolina’, con pechuga de pollo, lechuga y mayonesa, como bocadillo estrella del local.

Reacciones de la clientela y huella que deja el cierre del bar

¿Qué es lo que más van a echar de menos muchos clientes? Para algunos, la respuesta está clara: “Gracias por tantas ‘Carolinas’”, se podía leer en los comentarios, en referencia al popular bocadillo de la casa.

Otros ponían el foco en la oferta para quienes no comen carne, al señalar que el cierre supone perder los que consideraban los mejores bocatas vegetarianos de la zona.

También hubo mensajes dirigidos al equipo que ha estado detrás de la barra: “El mejor equipo. Cálido, amoroso y divertido. Seguro que no ha sido una decisión nada fácil. Un placer conoceos y mucha suerte en vuestra nueva etapa”, escribían algunos clientes, subrayando el trato humano que encontraban en cada visita. Resumen de los datos principales del cierre:

Dato Detalle Nombre del local Giroki Taberna Ubicación Calle Enbeltran, número 4, Parte Vieja de San Sebastián Años con los actuales dueños 12

El cierre de Giroki Taberna deja a la Parte Vieja sin una taberna tradicional muy ligada a su vecindario y a su oferta de bocadillos, platos combinados y pintxos.