Buenas noticias para estos jubilados: pagarán el 50% del menú diario gracias al Ayuntamiento de Montanejos

El Ayuntamiento mantiene abierta hasta el 31 de diciembre de 2026 esta ayuda para vecinos mayores de 65 años empadronados en el municipio. La medida cubre el 50% del menú diario y busca reforzar la autonomía personal y la integración social.

El Ayuntamiento de Montanejos ha activado las Ayudas para el Comedor del Jubilado, una prestación pensada para facilitar que las personas mayores sigan en su entorno habitual con apoyo en una necesidad básica como la comida diaria. El plazo de solicitud comenzó el 14 de febrero de 2026 y seguirá abierto hasta final de año.

Quién puede solicitar las ayudas del comedor del jubilado en Montanejos este 2026

Estas ayudas están dirigidas a personas de 65 años o más empadronadas en Montanejos. Además, deben acreditar una residencia ininterrumpida de al menos seis meses antes de pedirla, salvo que ese requisito se exceptúe por criterio técnico con aprobación de la Comisión Técnica.

También será necesario estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Hacienda Local. ¿Quién tendrá más opciones de conseguirla? El Ayuntamiento valorará la residencia efectiva, la idoneidad de la ayuda y el impacto positivo de concederla o negativo de denegarla.

La subvención cubre el 50% del precio del menú diario, con un máximo de 6 euros por comida. Como el menú en los establecimientos adheridos cuesta 12 euros, en la práctica la ayuda financia la mitad. El servicio funciona de lunes a viernes, de 13:30 a 16:00 horas, salvo festivos, y se interrumpe del 15 de julio al 15 de septiembre.

Qué documentación hay que presentar y cómo se abona esta ayuda municipal

La solicitud deberá entregarse cumplimentada y firmada junto con el DNI, la acreditación de residencia en el municipio, la declaración responsable de no estar incurso en prohibición para ser beneficiario y cualquier documento adicional que requieran los Servicios Sociales. Toda la información la puedes encontrar en la web del Ayuntamiento de Montanejos.

La resolución la dictará la Alcaldía y deberá notificarse en un plazo máximo de un mes. Además, el pago no se hace directamente a la persona beneficiaria, sino mediante endoso mensual al establecimiento adherido, una vez presentadas las facturas o tickets firmados. Rste punto, porque marca cómo se gestiona realmente la ayuda.

Estas subvenciones son compatibles con otras, siempre que la suma no supere el coste del servicio subvencionado.