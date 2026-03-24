Pedir la jubilación o tramitar el paro se complica por el colapso de las citas previas en oficinas de la Seguridad Social y el SEPE

La OCU pide que se elimine la cita previa obligatoria en la atención presencial para gestiones urgentes. La organización denuncia demoras generalizadas, falta de disponibilidad y esperas que, en algunos casos, superan el mes.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado el «colapso» de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal para trámites tan sensibles como solicitar la pensión de jubilación o la prestación por desempleo. Según advierte, la falta de citas y los largos plazos están complicando gestiones que no deberían esperar.

La OCU alerta del colapso de la cita previa en Seguridad Social para pedir la jubilación

La denuncia se apoya en un análisis realizado en oficinas de 26 provincias españolas. Durante dos semanas, se hicieron seis intentos para conseguir cita previa en la Seguridad Social con el fin de pedir la pensión de jubilación. ¿El resultado? En más de la mitad de los intentos fue imposible obtener una cita en la misma ciudad.

De hecho, la organización asegura que en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se consiguió ninguna cita en ninguno de los seis intentos. Ojo, porque el problema no es solo la falta de huecos, sino también los plazos. Antes de seguir, esta es la situación resumida que expone la OCU:

Ciudad o provincia Situación detectada Granada, Tarragona, Valencia y Zaragoza No se obtuvo ninguna cita en los seis intentos Bilbao Disponibilidad moderadamente aceptable, con 28 días de espera Murcia Disponibilidad moderadamente aceptable, con 20 días de espera Málaga Disponibilidad moderadamente aceptable, con más de 23 días de espera

Incluso en las grandes ciudades donde la disponibilidad fue algo mejor, la OCU considera que los plazos siguen siendo excesivos.

El SEPE ofrece algo más de disponibilidad, pero mantiene esperas de más de un mes

Después, la OCU repitió el análisis en el SEPE para solicitar cita previa para el paro. Los resultados, según reconoce la propia organización, son algo mejores que en la Seguridad Social, aunque la situación sigue lejos de ser razonable.

En Barcelona y Tarragona no se logró cita ni en la capital ni en el resto de la provincia. Además, en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se daban entre 28 y 32 días después. ¿Qué supone esto para los afectados? Según la OCU, estos plazos pueden llevar directamente a perder parte del subsidio o a verse obligados a hacer el trámite por internet sin contar con medios o habilidades tecnológicas suficientes.

Las medidas que reclama la OCU para acabar con los retrasos en trámites urgentes

Ante esta situación, la OCU insiste en que debe retirarse la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos en los trámites urgentes. Mientras eso no ocurra, plantea varias medidas para evitar que los ciudadanos queden desatendidos. Estas son las principales reclamaciones de la organización:

Atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.

Mesas de apoyo sin cita previa en las principales oficinas para ayudar con certificados digitales.

Un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios para facilitar el acceso a la administración electrónica.

Un compromiso para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10.

Además, la organización pide que ese estándar incluya estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando haya demoras injustificadas. En consecuencia, el debate ya no se centra solo en conseguir una cita, sino en garantizar que trámites clave como la jubilación o el paro no queden bloqueados por el propio sistema.