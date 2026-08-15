Pierden el autobús de vuelta y se lanzan al río en un unicornio hinchable para llegar hasta su pueblo

Querían llegar desde Soraluze hasta Elgoibar y protegieron sus móviles y documentación en bolsas. La travesía terminó en Maltzaga.

Tres jóvenes que habían pasado la noche de fiesta en Soraluze, Gipuzkoa, intentaron regresar a Elgoibar sobre un unicornio hinchable después de perder el último autobús. Compraron el flotador, protegieron sus teléfonos y documentación en bolsas de plástico y se lanzaron al río Deba. La expedición avanzó más de cinco kilómetros, pero terminó en Maltzaga, todavía a 2,4 kilómetros del destino.

La decisión convirtió un regreso ordinario en una ruta improvisada por un cauce con rocas, presas, espuma y varios saltos de agua. La información disponible no menciona daños personales, aunque sí describe tramos potencialmente peligrosos. El episodio llamó la atención de numerosos vecinos, que observaron a los jóvenes avanzar río abajo sobre el llamativo flotador.

Perdieron el último autobús y buscaron una alternativa por el río

El punto de partida fue una circunstancia habitual después de una noche de fiesta: el último autobús hacia Elgoibar ya había salido. En lugar de esperar otro medio de transporte o regresar por carretera, los tres jóvenes fueron a una tienda, compraron un unicornio hinchable y decidieron utilizar el río Deba como vía de regreso.

Antes de entrar en el agua, guardaron los móviles y la documentación en bolsas de plástico para evitar que se mojaran. Se lanzaron con la ropa puesta y con la previsión de pasar varias horas sobre el flotador. El caso se produjo en una comarca atravesada por importantes conexiones viarias, entre ellas los tramos de la AP-8 situados alrededor de Elgoibar, Mendaro y el Bajo Deba.

El trayecto por el Deba incluía presas, rocas y saltos de agua

El recorrido exigía atravesar zonas con rocas, presas y tramos de agua con espuma. Estos obstáculos podían desestabilizar el flotador, obligar a cambiar de posición o impedir que la navegación continuara con normalidad. El relato disponible no detalla cómo superaron cada punto, pero sí deja claro que la travesía fue mucho más compleja que dejarse llevar por la corriente.

Leo Álvarez explicó en el programa Más Vale Tarde que los jóvenes avanzaron por un itinerario con “varios saltos de agua muy peligrosos”. El unicornio hinchable no estaba diseñado para desplazarse por un cauce con desniveles, corrientes y obstáculos. Para conocer este tipo de riesgos, existe un mapa de zonas inundables que permite consultar los territorios expuestos a crecidas fluviales, aunque esta herramienta no evalúa la seguridad de una actividad recreativa concreta.

La expedición acabó en Maltzaga antes de alcanzar Elgoibar

Tras recorrer más de cinco kilómetros, el grupo llegó a Maltzaga y la travesía no pudo continuar. El gráfico difundido con la noticia sitúa desde ese punto otros 2,4 kilómetros hasta Elgoibar. Por tanto, la distancia que puede atribuirse al recorrido completado es superior a cinco kilómetros, mientras que el destino final quedó todavía fuera de su alcance.

La información inicial también alude a un trayecto previsto de unos diez kilómetros, aunque el mapa divide la ruta en más de cinco kilómetros hasta Maltzaga y 2,4 kilómetros adicionales hasta Elgoibar. Al no facilitarse una medición completa siguiendo el cauce, el dato más preciso es que los jóvenes recorrieron más de cinco kilómetros antes de abandonar el intento.

Los vecinos siguieron una historia que se hizo conocida en la comarca

Varios residentes presenciaron el paso del flotador y reaccionaron con sorpresa. Una vecina explicó que, al verlos, pensó que los jóvenes “se habrían agarrado una tajada”, aunque añadió que parecía que “habían desayunado bien”. Otro vecino consideró que habría sido más sencillo buscar un camino o un atajo, mientras que un joven resumió su impresión con una frase: “No le hacen daño a nadie, me parece divertido”.

La historia también provocó comparaciones televisivas con una película de fiesta y descontrol. Beatriz de Vicente afirmó que parecía “una noche en Las Vegas”, y otro colaborador la relacionó con Resacón en Las Vegas. Los protagonistas no llegaron a Elgoibar navegando, pero su recorrido por el río Deba terminó convertido en una de las historias más comentadas de la comarca.

La información original y las imágenes del recorrido fueron publicadas por laSexta. Como contexto institucional sobre el cauce, el Ayuntamiento de Soraluze informa de las actuaciones de restauración y mejora desarrolladas en el río Deba.