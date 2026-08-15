La patente original del papel higiénico revela si se coloca hacia delante o hacia atrás

El dibujo registrado por Seth Wheeler en 1891 muestra el extremo por la parte exterior. Las guías sanitarias consultadas priorizan el lavado de manos, no la orientación del rollo.

El debate sobre si colocar el papel higiénico hacia delante o hacia atrás ha vuelto a circular en julio de 2026. La patente estadounidense 465.588, concedida a Seth Wheeler el 22 de diciembre de 1891, muestra el extremo por delante. Sin embargo, el documento protege el diseño de hojas parcialmente separadas y no establece una norma sanitaria. Las guías consultadas priorizan el lavado de manos tras usar el inodoro. La posición delantera puede ser práctica, pero no está avalada como única opción correcta.

Qué demuestra realmente la patente de Seth Wheeler de 1891

La patente original del rollo de papel higiénico muestra una hoja que cae por delante del cilindro. Wheeler presentó la solicitud el 8 de junio de 1891 y la concesión llegó el 22 de diciembre. El texto describe incisiones laterales, una unión estrecha entre hojas y un sistema pensado para separarlas sin romper la siguiente. También indica que las serraciones ayudaban a localizar y sujetar el extremo.

La ilustración confirma cómo representó Wheeler su invento, pero no demuestra que esa orientación fuese elegida por motivos higiénicos. La propia memoria no menciona bacterias, paredes contaminadas ni prevención de infecciones. Tampoco compara un rollo instalado hacia delante con otro colocado hacia atrás. Utilizar la patente como referencia histórica es correcto. Convertirla en una regla médica obligatoria añade una conclusión que el documento no contiene.

Por qué colocar el papel hacia delante puede resultar más cómodo

El argumento más sólido a favor de la posición delantera es funcional. El extremo queda visible, se localiza con rapidez y suele mantenerse separado de la pared. Christian Moro, profesor asociado de Ciencias Biomédicas y Medicina en Bond University, explicó que esa distancia puede reducir el contacto accidental con la pared. Su razonamiento parte de minimizar el contacto entre manos y superficies, no de un ensayo comparativo entre las dos orientaciones.

Esta colocación puede facilitar el uso a personas con movilidad reducida, dolor articular o menor destreza manual. También permite comprobar antes cuánto papel queda. El resultado depende del portarrollos, su altura y la distancia respecto al inodoro. Cuando existe espacio suficiente entre el rollo y la pared, la diferencia higiénica puede reducirse. En algunos hogares, soluciones como la ducha higiénica junto al váter complementan el uso del papel. Ninguna de estas ventajas convierte la orientación delantera en una medida sanitaria universal.

Por qué la posición hacia atrás también tiene argumentos a favor

La postura contraria sostiene que el extremo trasero permite tirar con una mano y tocar menos la superficie exterior del rollo. Primrose Freestone, profesora asociada y especialista en microbiología clínica de la Universidad de Leicester, ha defendido ese argumento en declaraciones recogidas por distintos medios. Otros especialistas advierten de la desventaja opuesta. Buscar el extremo detrás puede acercar los dedos o el papel a la pared. Ambas posturas describen gestos de uso diferentes.

Entre las fuentes localizadas no aparece un estudio experimental diseñado para comparar directamente ambas posiciones. Sí existen investigaciones sobre microorganismos en superficies de baños y sobre aerosoles generados al descargar el inodoro. Esos trabajos demuestran que el entorno puede contaminarse, pero no identifican una orientación ganadora para el rollo. En dispensadores cerrados o alejados de la pared, el debate pierde parte de su sentido. También hay una excepción doméstica clara. Colocarlo hacia atrás dificulta que niños pequeños o mascotas lo desenrollen.

El lavado de manos importa mucho más que la dirección del rollo

La OMS actualizó en 2025 sus directrices comunitarias sobre higiene de manos y señaló cinco momentos esenciales. Uno de ellos es después de usar el inodoro o manipular heces. Recomienda agua y jabón, con fricción suficiente para cubrir ambas manos. El Ministerio de Sanidad también recuerda que esta higiene reduce microorganismos y limita la transmisión por contacto. Ninguna de estas guías fija cómo debe colgarse el papel.

Un estudio publicado en Scientific Reports visualizó aerosoles expulsados por un inodoro comercial sin tapa. Las partículas alcanzaron 1,5 metros en ocho segundos, con velocidades superiores a dos metros por segundo. El trabajo no analizó rollos de papel ni comparó orientaciones. La recomendación razonable es mantener limpio el soporte, evitar que el papel roce superficies y lavarse las manos.

Los trucos con cáscaras en el váter tampoco sustituyen una limpieza adecuada. Hacia delante prima la accesibilidad. Hacia atrás puede ser útil con niños o mascotas.