Los dos electrodomésticos que nunca deberías conectar juntos en una misma regleta

Su potencia conjunta puede superar el límite del dispositivo, calentar los cables y dañar los electrodomésticos conectados.

Una plancha y un aire acondicionado pueden sobrecargar una regleta cuando funcionan al mismo tiempo. Ambos aparatos pueden exigir una potencia elevada. La suma puede superar la capacidad admitida y calentar los cables y componentes. La información facilitada utiliza 2.500 vatios como referencia habitual para una regleta. Sin embargo, el límite real depende de cada modelo y debe comprobarse antes de conectar varios equipos. El riesgo aparece cuando la demanda conjunta rebasa esa cifra.

La plancha puede consumir hasta 3.000 vatios según el modelo

Una plancha doméstica puede requerir entre 1.000 y 3.000 vatios, según los datos aportados. La diferencia entre modelos es amplia. Una unidad situada en el extremo superior ya superaría por sí sola la referencia de 2.500 vatios. Por eso, no debe considerarse un aparato de bajo consumo solo porque funcione durante periodos cortos. Mientras está encendida, puede concentrar una demanda eléctrica elevada.

El número de tomas libres tampoco indica cuánta potencia queda disponible. Una regleta puede tener varios huecos vacíos y estar cerca de su capacidad máxima. Lo determinante es la suma de los vatios de los aparatos que funcionan simultáneamente. Este riesgo se añade a otros peligros eléctricos domésticos, especialmente cuando se utilizan equipos que generan calor.

El aire acondicionado puede superar por sí solo la referencia de 2.500 vatios

Los aparatos pequeños de aire acondicionado pueden necesitar entre 1.500 y 2.000 vatios. Los modelos de mayor tamaño pueden superar los 4.000 vatios. En ese último supuesto, el equipo ya rebasa por sí mismo la referencia incluida en la información facilitada. Añadir una plancha a la misma base múltiple incrementaría todavía más la demanda y el riesgo de calentamiento.

La potencia varía según el aparato, por lo que no debe aplicarse una cifra única a todos los equipos. Antes de conectarlo, hay que comparar sus vatios con el límite indicado en la regleta. También puede resultar útil conocer el consumo del aire acondicionado durante los meses de mayor uso. Consumo y potencia no son conceptos idénticos, pero ambos ayudan a entender la exigencia eléctrica del equipo.

Cómo calcular si la suma de potencia rebasa la capacidad máxima

El cálculo parte de las potencias de todos los aparatos que estarán encendidos al mismo tiempo. Esas cifras deben sumarse y compararse con el máximo admitido por la regleta. El contenido aportado sitúa esa referencia en 2.500 vatios. La siguiente comparación muestra cómo cambia el resultado según la plancha y el equipo de climatización elegidos.

Aparato o combinación Potencia indicada Comparación con 2.500 vatios Plancha Entre 1.000 y 3.000 W Puede consumir desde el 40% hasta superar la referencia Aire acondicionado pequeño Entre 1.500 y 2.000 W Puede ocupar entre el 60% y el 80% de la referencia Aire acondicionado grande Más de 4.000 W Supera por sí solo la referencia Plancha de 1.000 W y aire de 1.500 W 2.500 W Alcanza la referencia completa Plancha de 3.000 W y aire de más de 4.000 W Más de 7.000 W La supera en más de 4.500 W

El ejemplo más ajustado suma una plancha de 1.000 vatios y un aire pequeño de 1.500. El resultado alcanza 2.500 vatios. En el extremo superior, una plancha de 3.000 vatios y un equipo de más de 4.000 superarían los 7.000. Esa combinación rozaría tres veces la referencia utilizada. Los cálculos sirven para ilustrar el riesgo, pero no sustituyen la lectura del límite concreto de cada regleta.

El sobrecalentamiento puede dañar los aparatos y aumentar el riesgo de incendio

Cuando la demanda supera la capacidad admitida, los cables y componentes pueden calentarse demasiado. Ese sobrecalentamiento incrementa el riesgo de incendio. También puede deteriorar los electrodomésticos conectados y reducir su vida útil. El daño puede aparecer aunque no llegue a producirse fuego. Por ese motivo, una regleta no debe utilizarse como solución automática para cualquier aparato de gran potencia.

La medida preventiva es no usar una plancha y un aire acondicionado simultáneamente en la misma regleta. Antes de encenderlos, debe comprobarse la potencia de ambos y el máximo del dispositivo. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 recomienda utilizar regletas homologadas y evitar sobrecargarlas. En el caso de los calefactores eléctricos, aconseja conectarlos directamente a una toma de pared.

Existen alternativas a las regletas tradicionales, pero cualquier base múltiple debe respetar su capacidad máxima.