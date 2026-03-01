El equinoccio de primavera 2026 ya tiene fecha y el cambio de hora también: así marcará el inicio oficial de la estación

Queda menos para guardar el abrigo en el armario y empezar a notar de verdad que los días se alargan. Pero, ¿cuándo empieza oficialmente la primavera en 2026, más allá de lo que marque nuestra sensación al mirar por la ventana? La respuesta no la decide el calendario de pared, sino un momento astronómico muy concreto: el equinoccio de primavera. Este año llegará el viernes 20 de marzo de 2026, a las 15:45 (UTC+1), según el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides.

Desde ese instante, en el hemisferio norte se considera que hemos dejado atrás el invierno y comenzamos la primavera, con unos 4 minutos más de luz solar cada día hasta el 21 de junio, día del solsticio de verano. Y, para rematar, pocos días después tocará el clásico cambio de hora al horario de verano, con su correspondiente pérdida de una hora de sueño. Vamos a ver, paso a paso, qué significa todo esto y por qué la fecha y la hora del equinoccio no son siempre las mismas.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera 2026 y a qué hora empieza la estación?

El equinoccio de primavera de 2026 está fijado para el viernes 20 de marzo de 2026. No es una fecha elegida al azar: marca el inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte, de acuerdo con el calendario gregoriano, es decir, el calendario de 365 días que usamos cada año.

Ese día, a partir del equinoccio, empezaremos a notar un aumento progresivo de la luminosidad. De hecho, desde el 20 de marzo hasta el 21 de junio ganaremos aproximadamente 4 minutos de luz solar cada día, hasta llegar al solsticio de verano. Es el periodo en el que se hacen más evidentes los días largos, los árboles florecen y la sensación de “por fin hay más luz por las tardes” se convierte en rutina.

El momento exacto del equinoccio será a las 15:45 (UTC+1), según los cálculos del Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides. Esa referencia horaria indica la hora concreta a la que se produce el fenómeno astronómico, más allá de cómo organicemos nuestra vida diaria con relojes, agendas y despertadores.

¿Qué es exactamente el equinoccio de primavera y qué pasa en la Tierra?

El equinoccio es un momento astronómico en el que la duración del día y la noche son prácticamente iguales. No hablamos de un día completo, sino de un instante muy preciso en el que la posición de la Tierra frente al Sol provoca este equilibrio de luz y oscuridad.

Cada año se producen dos equinoccios. El primero tiene lugar entre el 19 y el 21 de marzo: es cuando dejamos atrás el invierno y damos la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte. El segundo se sitúa entre el 21 y el 24 de septiembre, momento en el que el verano llega a su fin y comienza el otoño, también en el hemisferio norte. En la práctica, el equinoccio de primavera coincide con el primer día oficial de la estación; al mismo tiempo, en el hemisferio sur ese mismo equinoccio marca el inicio del otoño.

En 2026, cuando lleguen las 15:45 (UTC+1) del 20 de marzo, el Sol estará en posición vertical sobre el ecuador terrestre. Eso se traduce en que saldrá casi exactamente por el este y se pondrá prácticamente en línea recta por el oeste. Ese alineamiento tan preciso es el que define el equinoccio y, por lo tanto, el arranque astronómico de la primavera.

¿Por qué cambia la fecha y la hora del equinoccio de primavera?

Si miras hacia atrás, verás que el equinoccio de primavera no cae siempre igual. El año pasado, por ejemplo, también fue el 20 de marzo, pero se produjo unas horas antes, a las 10:01. En 2007 el equinoccio de primavera se registró el 21 de marzo, igual que en 2003. Y si miramos hacia delante, el próximo equinoccio de primavera que volverá a caer el 21 de marzo se espera para el año 2102, mientras que el siguiente que tendrá lugar el 19 de marzo está previsto para 2044, según el calendario elaborado por el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides. ¿Por qué tanto baile de fechas y horas?

La clave está en nuestro calendario gregoriano. Este calendario asigna a cada año una duración de 365 días, pero la realidad astronómica es algo distinta: la Tierra tarda exactamente 365 días, 5 horas y 48 minutos en completar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, cada año “sobran” varias horas que no encajan del todo en esos 365 días redondos.

Para compensar esa diferencia, se añade un día extra cada cuatro años: son los conocidos años bisiestos. Este pequeño truco contable permite ajustar el desfase acumulado entre el calendario y el movimiento real de la Tierra. En consecuencia, los equinoccios no se repiten siempre en la misma fecha ni a la misma hora, sino que van desplazándose ligeramente según ese ajuste periódico.

Cambio de hora 2026: ¿cuándo pasamos al horario de verano?

El equinoccio de primavera no llega solo: unos días más tarde aparece el temido (o esperado, según a quién preguntes) cambio al horario de verano. Los días ya se están alargando y las noches parecen más cortas, pero la modificación oficial de la hora aún tarda un poco más en llegar.

En 2026, el cambio al horario de verano se hará en la noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo. En ese momento habrá que adelantar los relojes una hora, lo que implica perder una hora de sueño. Es el típico ajuste que, por muy acostumbrados que estemos, siempre obliga a revisar relojes de pared, despertadores y algún que otro aparato que se resiste a cambiar solo.

Este cambio de hora llega, por tanto, pocos días después del equinoccio de primavera. La combinación de ambos hechos, inicio oficial de la primavera y adelanto del reloj, refuerza la sensación de que dejamos definitivamente atrás el invierno y entramos en la etapa de tardes más largas.

Consejos para organizarte con el equinoccio y el cambio de hora

Más allá de la teoría astronómica, el equinoccio y el cambio al horario de verano afectan directamente a tu día a día: sueño, rutinas y sensación de cansancio. ¿Qué puedes hacer para llevar mejor este pequeño terremoto horario y aprovechar al máximo las horas extra de luz? Aquí tienes algunos pasos sencillos que pueden ayudarte a organizarte mejor en estas fechas:

Anota en tu calendario las fechas clave: 20 de marzo de 2026 para el equinoccio de primavera y noche del 28 al 29 de marzo para el cambio al horario de verano. Ajusta tu hora de dormir y despertar de forma gradual en los días previos al cambio de hora, para que la pérdida de una hora de sueño no se note de golpe. Aprovecha el incremento de luz después del trabajo o de tus estudios para hacer actividades al aire libre y adaptar tu rutina a los nuevos horarios de claridad. Revisa todos tus relojes (móvil, ordenador, coche, reloj de pared, etc.) tras el cambio al horario de verano, para evitar despistes con citas, trenes o reuniones.

Si tienes presentes estas fechas, 20 de marzo para el equinoccio y fin de semana del 28 al 29 de marzo para el horario de verano, te resultará más fácil adaptar tus horarios sin sobresaltos. Por lo tanto, aunque el movimiento de la Tierra y el calendario gregoriano parezcan algo lejano, al final se traducen en cosas tan cotidianas como salir de trabajar con luz, dormir una hora menos una noche concreta o recordar qué día exacto empieza la primavera.