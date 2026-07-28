BBVA habilita Bizum Pay en su aplicación aunque tienes que tener en cuenta estas consideraciones

Los clientes de BBVA ya pueden activar el pago físico con Bizum desde la aplicación del banco y vincularlo a BBVA Pay. El servicio solo está disponible por ahora en Android y requiere que el datáfono del establecimiento admita este sistema.

BBVA ha incorporado el pago físico con Bizum Pay dentro de su propia aplicación para los clientes que utilizan un móvil Android. La entidad permite activar el servicio desde el apartado de Bizum y añadirlo a BBVA Pay, aunque BBVA todavía no es compatible con la aplicación independiente de Bizum Pay.

BBVA integra Bizum Pay en su aplicación mientras llega la compatibilidad general

Bizum había adelantado que cada entidad podría incorporar los pagos físicos dentro de su propia aplicación bancaria, al margen de la aplicación común desarrollada por la plataforma. BBVA ha utilizado esa posibilidad para ofrecer el servicio sin esperar a que sus clientes puedan registrar su número en la app independiente.

La nueva función aparece como “Pago en comercio físico” dentro del apartado de Bizum. Hasta ahora, los usuarios podían enviar y recibir dinero, abonar compras online y realizar pagos en administraciones de lotería. La integración amplía esas operaciones a las tiendas físicas que ya acepten Bizum Pay.

Al completar el alta, el sistema crea un medio de pago asociado al número de teléfono registrado en Bizum y lo incorpora a la cartera BBVA Pay. En la aplicación se muestra de forma similar a una tarjeta, pero el abono se ejecuta como una transferencia inmediata entre entidades bancarias.

Cómo activar Bizum Pay en BBVA desde un teléfono Android

La activación debe realizarse desde la cuenta de BBVA que tenga vinculado el número utilizado en Bizum. El usuario también tendrá que firmar la solicitud con el método de validación configurado en la aplicación bancaria.

Los pasos indicados para poner en marcha el servicio son los siguientes:

Abrir la aplicación de BBVA e iniciar sesión. Entrar en la cuenta que tenga registrado el número de Bizum. Acceder al apartado de Bizum y seleccionar “Pago en comercios”. Pulsar en “Pago en comercio físico”. Entrar en “Ajustes” y activar el servicio. Firmar la petición con el sistema de autorización habitual de la app.

Una vez completado el proceso, Bizum Pay queda asociado a BBVA Pay como un medio de pago adicional. La principal limitación es que esta opción solo puede activarse actualmente desde la aplicación de BBVA para Android, por lo que los clientes que utilicen otro sistema operativo no pueden acceder todavía a esta modalidad.

Qué ocurre al pagar con Bizum Pay en una tienda

Antes de abonar una compra, el cliente puede abrir la aplicación de BBVA y acercar el teléfono al datáfono. También tiene la posibilidad de configurar BBVA Pay como cartera predeterminada para pagar directamente sin entrar previamente en la app bancaria.

La disponibilidad del servicio en el móvil no garantiza que pueda utilizarse en cualquier establecimiento. El terminal del comercio debe estar adaptado a los cobros con Bizum Pay. Si el datáfono no admite esta modalidad, el cliente tendrá que recurrir a otro medio de pago.

El sistema permite efectuar la compra sin utilizar una tarjeta de débito o de crédito. El pago queda vinculado a la cuenta bancaria asociada al número de Bizum, una diferencia relevante frente a las carteras móviles que funcionan mediante la incorporación de una tarjeta convencional.

La aplicación independiente de Bizum ampliará su compatibilidad durante 2026

La aplicación Bizum Pay funciona de forma separada a las aplicaciones de las entidades y pretende ofrecer una solución común para los bancos que no integren el servicio en su propio software. Su compatibilidad todavía es limitada, aunque el despliegue continúa avanzando.

Banco Sabadell ya figura entre las entidades compatibles con la aplicación independiente, mientras los clientes de BBVA deben recurrir por ahora a la integración incluida en BBVA Pay. Ambos caminos permiten acceder al pago físico, pero el alta y el uso se gestionan desde aplicaciones distintas.

Bizum espera que el desarrollo esté completado antes de que termine 2026. Cuando BBVA sea compatible con la aplicación común, sus clientes podrán registrar en ella el número de teléfono asociado. Hasta entonces, quienes tengan un móvil Android pueden activar la función desde la app del banco y pagar en los comercios que dispongan de terminales preparados.