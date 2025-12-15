Banco Santander necesita vender una casa adosada de dos plantas con 528 metros, 3 habitaciones y parcela propia por solo 26.000 euros

Está en San Pedro de Valderaduey, cerca de Sahagún, sobre una parcela de 528 m² con patio. Tiene 3 dormitorios, 1 baño y orientación sur, en una zona de paso del Camino de Santiago. Altamira pone a la venta una vivienda en la calle Nueva, Nº 16, con una superficie construida de 472 m². La casa adosada necesita reforma y se anuncia por 26.000 euros (impuestos no incluidos), con descuento frente a un precio anterior de 28.400 euros.

Así es la vivienda adosada de 472 m² que Altamira (Banco Santander) vende en León

El inmueble se ubica en el municipio de San Pedro de Valderaduey (León). Es una vivienda unifamiliar distribuida en dos plantas sobre una parcela de 528 m² con patio.

Casa en venta en calle Nueva Nº16 en San Pedro de Valderaduey, León. Banco Santander.

Cuenta con 3 dormitorios y 1 baño. El anuncio indica que está para rehabilitar, así que antes de dar el paso conviene valorar obras y presupuesto. ¿Buscas una casa grande para reformar y personalizar? Estos son los datos principales.

Característica Detalle del anuncio Ubicación San Pedro de Valderaduey (León), calle Nueva, Nº 16 Superficie y plantas 472 m² en 2 plantas Parcela y exterior 528 m² con patio Estancias 3 dormitorios y 1 baño Estado Para rehabilitar Entorno Próxima a Sahagún y en zona de paso del Camino de Santiago Precio 26.000 euros (impuestos no incluidos)

Con esta información, la clave es simple: si el precio te encaja, el siguiente paso es comprobar el estado real de la vivienda y estimar la rehabilitación con calma.

Precio con descuento, impuestos no incluidos y otros gastos a tener en cuenta

La vivienda se anuncia por 26.000 euros (impuestos no incluidos). Según el texto comercial, el precio anterior era de 28.400 euros, por lo que el ahorro sería de 2.400 euros (un 8,45% de rebaja).

Hay que tener en cuenta que en una vivienda para rehabilitar el coste final no depende solo del precio de compra: a la cifra habrá que sumar los impuestos que correspondan y el presupuesto de reforma. Si te interesa por metros y precio, lo mejor es hacer números desde el principio.

El anuncio señala que está en una población muy próxima a Sahagún, con servicios, y en una zona de paso del Camino de Santiago. Esto puede sumar atractivo por el entorno, pero también conviene valorarlo según el uso que tengas en mente.

Cómo contactar con Altamira Inmobiliaria del Banco Santander para comprarla

Altamira es la plataforma inmobiliaria del Banco Santander y está gestionada actualmente por el grupo italiano doValue. Comercializa inmuebles procedentes de bancos y promotores y ofrece asesoramiento, además de posibles condiciones de financiación especiales. Si esta casa encaja con tu plan, estos pasos te ayudan a ordenar la decisión:

Revisar el anuncio del inmueble Casa en venta en Nueva, Nº16 y confirmar superficie, parcela, estado y precio.

Casa en venta en Nueva, Nº16 y confirmar superficie, parcela, estado y precio. Contactar para ampliar información, resolver dudas y solicitar visita.

Definir qué rehabilitación necesitas y estimar un presupuesto realista.

Estudiar la compra y, si procede, informarte sobre opciones de financiación y la documentación requerida.

Avanzar con el proceso cuando tengas claro el coste total y el alcance de la reforma.

En resumen, es una vivienda grande, con patio y margen para un proyecto de rehabilitación. ¿Te animas a imaginar cómo quedaría después de la reforma?

Otras viviendas en venta disponibles en el portal inmobiliario de Banco Santander

Aquí tienes una lista de otros inmuebles que necesita vender Altamira, entre otros muchos que tiene a tu disposición: