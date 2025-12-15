Pablo Motos busca personal para trabajar en El Hormiguero: sueldo de 1.500 euros netos y desde casa

El programa El Hormiguero cuenta con nuevas oportunidades laborales vinculadas al área tecnológica. Se tratan de varias ofertas de empleo, una de ellas, un proyecto 100% en remoto y con jornada parcial indiferente (se puede optar desde cualquier lugar). Por otro lado, el equipo de Ciencia tiene abierto un proceso para incorporar personal en las instalaciones de El Hormiguero, Madrid, con contrato indefinido y jornada completa.

En ambos casos, las vacantes están pensadas para perfiles con motivación y ganas de participar en un entorno creativo, donde el objetivo es trasladar la “magia” del programa a proyectos digitales y experimentos de alto impacto. Toda la información la tienes en esta noticia, tanto requisitos como los pasos a seguir para enviar el currículum.

Estas son las ofertas de empleo disponibles para trabajar en El Hormiguero: requisitos para postularse a las vacantes

La primera oferta es para Programador/a de la web de El Hormiguero (2 vacantes). Se trata de un contrato de duración determinada, con teletrabajo al 100% y jornada parcial. Aunque el anuncio indica “salario no disponible”, en la descripción se especifica una propuesta: 1.500 € netos por dos semanas de trabajo en formato parcial. El proceso lo gestiona InfoJobs, y se indica que los datos de las personas seleccionadas se cederán a una ETT para formalizar el contrato. Además, se menciona flexibilidad horaria.

La segunda oferta es para Ingeniero/a para el equipo de Ciencia (1 vacante), con trabajo presencial en Madrid (a 1 minuto de la estación de Suanzes), contrato indefinido y jornada completa. El puesto se enfoca en convertir ideas en demostraciones científicas para el programa: ideación, prototipado, ejecución en ensayos y coordinación con universidades, laboratorios y empresas tecnológicas. Entre las condiciones destacadas, señalan una semana laboral de lunes a jueves, disfrutando de fines de semana de tres días, y un equipo multidisciplinar de alrededor de 12 profesionales.

Requisitos (orientativos según el puesto):

Programador/a web: ESO (mínimo), sin experiencia requerida, conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, Git y GitHub. Valorable manejo de frameworks Frontend (React, Angular, Vue, Astro, Next.js, etc.).

Ingeniero/a: titulación de Grado, inglés avanzado, sin experiencia requerida. Conocimientos de electrónica y programación (Arduino, Raspberry Pi, ESP32 o similares; C++ y Python), prototipado (soldadura, PCB, motores/LEDs/baterías) y diseño e impresión 3D. Se valora iniciativa, creatividad y curiosidad.

Cómo mandar el currículum a El Hormiguero

Para inscribirte, lo habitual es acceder a las ofertas desde el portal de empleo donde están publicadas y pulsar en “Inscribirse” en aquella donde estés interesado/a. Si no tienes cuenta, tendrás que crear un perfil y completar los datos del CV (formación, experiencia, tecnologías y enlaces relevantes, como GitHub o portfolio, si aplica).

Antes de enviar la candidatura, conviene revisar bien: tipo de contrato, modalidad (teletrabajo o presencial), jornada, funciones y requisitos. En perfiles técnicos, suele marcar la diferencia adjuntar o enlazar proyectos reales (repositorios, web personal o demos), especialmente para la vacante de programación.