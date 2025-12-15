Aún estás a tiempo de pedir las ayudas de hasta 5.400 euros para estudiar en la universidad de Estados Unidos y Canadá en 2026-2027

La convocatoria se dirige a estudiantes de Grado que quieran hacer una estancia en universidades de Estados Unidos o Canadá el curso 2026-2027. El plazo para pedirla está abierto del 12 al 18 de diciembre de 2025.

La Universidad de La Rioja lanza estas ayudas para apoyar la movilidad internacional en el marco de sus convenios bilaterales. Es un empujón económico, pero muchos gastos (viaje, visado, transporte, alojamiento, manutención o seguros obligatorios) correrán, con carácter general, a cargo del estudiante.

Quién puede pedir estas ayudas de movilidad de la Universidad de La Rioja a Estados Unidos y Canadá

Podrán ser beneficiarias las personas estudiantes de Grado de la Universidad de La Rioja que participen en programas internacionales de movilidad en universidades de Estados Unidos y Canadá durante el curso 2026-2027. ¿Te encaja el plan?

Según la convocatoria, para optar a la ayuda hay que cumplir estos requisitos:

Estar matriculado en estudios de Grado de la Universidad de La Rioja, al menos en una asignatura de segundo curso o de cursos superiores.

Haber superado un mínimo de 30 créditos de la titulación en la que se esté matriculado.

Cumplir los requisitos académicos y de idioma exigidos por cada universidad de destino, según el Anexo de plazas.

En la práctica, esto implica tener el expediente al día y, sobre todo, revisar bien qué nivel de idioma exige tu universidad de destino antes de presentar la solicitud.

Plazo de solicitud abierto hasta el 18 de diciembre de 2025 y fechas clave del programa

El periodo de presentación es corto: se inicia el 12 de diciembre de 2025 y termina el 18 de diciembre de 2025. Cuidado con apurar, porque si falta un documento, te puede dejar fuera.

La resolución se dictará y notificará conforme al procedimiento y calendario establecidos por la Universidad de La Rioja. Y atención a este punto: el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio.

¿Y cómo se presenta? La convocatoria exige registrar la solicitud dentro del plazo y aportar la documentación indicada, por las vías que habilite la Universidad (presencial u online).

Cuánto se cobra: 400 euros al mes, extra por vulnerabilidad y 1.735 euros para el viaje

La cuantía combina una ayuda mensual, un posible incremento para situaciones específicas de vulnerabilidad reconocidas en la convocatoria y una ayuda única de viaje. Estos son los importes recogidos:

Concepto Importe Detalle Ayuda mensual 400 € al mes Hasta cinco mensualidades (semestre) o nueve (curso completo). Incremento por vulnerabilidad 50 € al mes Adicional para situaciones específicas reconocidas. Ayuda única de viaje 1.735 € Pago único. Importe máximo por beneficiario 3.600 € / 5.400 € Máximo en estancias semestrales y de curso completo, más el viaje.

La convocatoria también deja claro qué no cubre: no serán subvencionables los gastos de visado, transporte, alojamiento, manutención, seguros obligatorios exigidos por la universidad de destino y cualquier otro gasto no previsto expresamente.

Cómo se conceden y qué documentación tendrás que entregar a la Universidad de La Rioja

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a la nota media del expediente académico y a los criterios de prioridad establecidos en la convocatoria. Es decir, no se adjudican por orden de llegada, sino comparando solicitudes.

El pago se hará por transferencia bancaria en dos fases: una primera al inicio de la movilidad (una vez recibido el certificado de llegada) y una segunda tras finalizar la estancia, cuando se presente la documentación justificativa.

Para tramitar la solicitud habrá que presentar la solicitud de participación en programas de movilidad internacional, el certificado acreditativo del nivel de idioma exigido y la documentación académica requerida en la convocatoria.