Ayudas para estudios no obligatorios, material infantil y “cheque bebé”: ya disponibles en este municipio andaluz y tiempo limitado

El Ayuntamiento de Humilladero (Málaga) ha lanzado tres líneas de apoyo económico destinadas a estudiantes y familias del municipio: Ayudas para Estudiantes de Educación No Obligatoria 2025, Ayuda para Material Escolar en Educación Infantil y Ayuda por Nacimiento o Adopción “Cheque Bebé”.

El plazo de presentación para las tres convocatorias está abierto del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2025. Todas las solicitudes deberán corresponder a personas empadronadas en Humilladero y se resolverán por concurrencia no competitiva: quien cumpla los requisitos tendrá derecho, repartiéndose el crédito disponible si fuera necesario. El plazo máximo de resolución es de seis meses desde la publicación; si no hay resolución expresa, operará el silencio administrativo desestimatorio.

¿Cuáles son los requisitos para optar a las ayudas?

Estudiantes de Educación No Obligatoria 2025 (curso 2025-2026):

Empadronamiento en Humilladero desde al menos el 1/01/2024; matrícula en enseñanzas regladas no obligatorias en un centro de Andalucía (público, concertado o privado); al menos tres asignaturas; menor de 30 años al solicitar; para renovar en cursos posteriores, haber aprobado ≥ 80 % de asignaturas del curso previo. Material Escolar en Educación Infantil (3-5 años):

Empadronamiento en Humilladero desde el 1/01/2024; hijo/a matriculado/a en segundo ciclo de Infantil (3-5 años) durante 2025-2026 en el CEIP Nuestra Sra. del Rosario; mantenimiento de los requisitos durante todo el curso. “Cheque Bebé” por Nacimiento o Adopción (2024):

Residencia efectiva en Humilladero previa al 1/01/2024; nacimiento o adopción entre el 1/01/2024 y el 31/12/2024 (en adopción, menor de hasta 4 años al solicitar); menor empadronado en el mismo domicilio; estar al corriente de obligaciones fiscales municipales, estatales y con la Seguridad Social.

Documentación y cómo solicitarla

La solicitud se formaliza mediante el impreso oficial del Ayuntamiento de Humilladero, dirigida a la línea de ayuda que corresponda, y se presenta dentro del 24 de octubre–22 de noviembre de 2025 por registro, tanto presencial como electrónico. De forma general, se requerirá identificación del solicitante y, en su caso, del estudiante o del menor, certificado de empadronamiento y acreditación bancaria para el abono.

Para Estudiantes de Educación No Obligatoria, deberá aportarse además la matrícula o preinscripción y los justificantes de pago de los gastos subvencionables (matrícula, transporte, alojamiento, libros y material didáctico, material informático imprescindible y otros gastos formativos que acepte el órgano instructor).

En Educación Infantil, bastará acreditar la matrícula en el CEIP Nuestra Sra. del Rosario; los justificantes de gasto pueden presentarse con la solicitud o tras la concesión.

Para el “Cheque Bebé”, se exigirá el certificado de nacimiento o la resolución judicial de adopción, libro de familia, certificados de empadronamiento y convivencia (anteriores al 1/01/2024) y estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social. El Ayuntamiento publicará las notificaciones en el tablón de anuncios físico y electrónico.

Cuantía, compatibilidades y resolución

Las tres líneas contemplan pago único del 100 % de la ayuda concedida y son compatibles con otras subvenciones de la misma finalidad.

Hasta 300 € por estudiante, condicionados al número de solicitudes admitidas y al crédito disponible. La ayuda nunca supera el gasto justificado. Son subvencionables matrícula, transporte entre domicilio y centro, alojamiento cuando no sea posible desplazamiento diario, libros y material didáctico, material informático imprescindible y otros gastos directamente vinculados a la formación aceptados por el órgano instructor. No se admitirán gastos no justificados, ajenos a los estudios o fuera del período previsto.

Hasta 300 € por estudiante, condicionados al número de solicitudes admitidas y al crédito disponible. La ayuda nunca supera el gasto justificado. Son subvencionables matrícula, transporte entre domicilio y centro, alojamiento cuando no sea posible desplazamiento diario, libros y material didáctico, material informático imprescindible y otros gastos directamente vinculados a la formación aceptados por el órgano instructor. No se admitirán gastos no justificados, ajenos a los estudios o fuera del período previsto. Material Escolar en Educación Infantil:

Hasta 200 € por menor para la compra de material escolar (mochilas, libros, cuadernos, etc.). Si el total de solicitudes supera el presupuesto, el importe se repartirá proporcionalmente entre las familias beneficiarias. “Cheque Bebé” Nacimiento o Adopción (2024):

100 € por cada menor nacido o adoptado en 2024. El único criterio de concesión es cumplir los requisitos establecidos.

En todos los casos, el Ayuntamiento dispone de seis meses para dictar resolución. La falta de resolución en plazo implicará desestimación por silencio administrativo. Si cumples condiciones y presentas en tiempo la documentación, estas ayudas pueden aliviar el coste del curso 2025-2026 y apoyar a las familias de Humilladero.