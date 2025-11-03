Se necesita personal en Madrid (Las Mercedes) para trabajar en la fábrica de Bimbo Iberia: cómo enviar el CV

¿Estás buscando empleo e incorporarte a una empresa líder en panificación industrial? Bimbo Iberia, perteneciente a Grupo Bimbo, presente en 22 países de 3 continentes y con más de 128.000 colaboradores, abre un proceso de selección para incorporar nuevo personal en su planta de Madrid, situada en el Polígono Industrial de Las Mercedes. ¿Quieres participar en este proceso de selección? En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a la vacante.

Bimbo Iberia busca un/a electromecánico/a industrial en Las Mercedes (Madrid): cuáles son los requisitos

Bimbo Iberia apuesta por atraer el mejor talento y por el compromiso con los valores, la visión y los objetivos del grupo, propietario de marcas como Bimbo, Silueta, Ortiz, Oroweat, Thins, Martínez, Bony, Pantera Rosa, Tigretón o Eagle, entre otras. Integrado/a en el área de mantenimiento de Bimbo Iberia en la fábrica de las Mercedes (Madrid), tu misión será garantizar la disponibilidad y el rendimiento de las líneas de producción mediante mantenimiento preventivo y correctivo, trabajos en taller y el análisis y seguimiento de averías, asegurando la continuidad de la fabricación y el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Se trata de un puesto a jornada completa con turnos rotativos de mañana (06:00 a 14:00), tarde (14:00 a 22:00) y noche (22:00 a 06:00), con trabajo en fines de semana según planificación. La contratación es de duración determinada (1 año), por cobertura de excedencia de departamento. El salario no se ha hecho público en esta oferta de empleo. Bimbo Iberia apuesta por atraer el mejor talento y por el compromiso con los valores, la visión y los objetivos del grupo, propietario de marcas como Bimbo, Silueta, Ortiz, Oroweat, Thins, Martínez, Bony, Pantera Rosa, Tigretón o Eagle, entre otras.

La compañía busca un perfil con base técnica sólida en electromecánica y experiencia previa en entornos de mantenimiento industrial. Se valoran la proactividad y el trabajo en equipo para integrarse en una planta de alto ritmo productivo. Bien, estos son los requisitos:

Ciclo Formativo de Grado Superior (FPII) en Electromecánica o Mantenimiento y Servicios a la Producción.

Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar de mantenimiento industrial.

Disponibilidad para turnos rotativos (M/T/N) y fines de semana.

Proactividad y capacidad de trabajo en equipo.

Cómo enviar el currículum a Bimbo Iberia

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como electromecánico/a industrial en Madrid? Accede al portal de empleo donde Bimbo Iberia ha publicado la oferta “Electromecánico/a Industrial – Las Mercedes” (también puede aparecer como “Mecánico/a de Mantenimiento”). Revisa las condiciones y adapta tu CV destacando tu experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de líneas, diagnóstico y seguimiento de averías y trabajos de taller, además de la formación FPII y la disponibilidad para turnos rotativos.

A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección, que se desarrollará bajo principios de igualdad de oportunidades y en base a los méritos y capacidades de las personas aspirantes.