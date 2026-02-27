Ayudas de hasta 2.800 euros para la adaptación de viviendas a personas dependientes: ya están disponibles en esta ciudad

La nueva convocatoria del Ayuntamiento subvenciona obras en el hogar y productos de apoyo para personas con dependencia residentes en la ciudad.

Un plato de ducha accesible, un pasamanos o unas barandillas abatibles pueden parecer cambios pequeños, pero facilitan la vida diaria de quienes tienen una dependencia. Con este objetivo, Valladolid lanza ayudas de hasta 2.800 euros para adaptar la vivienda y mejorar la autonomía en el domicilio.

Requisitos para pedir las ayudas del Ayuntamiento de Valladolid a personas dependientes

¿Quién puede pedir estas ayudas? Es obligatorio estar empadronado en Valladolid y tener reconocido un grado de dependencia II o III por la Junta de Castilla y León.

Se exige un perfil económico: en el último ejercicio fiscal cerrado los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1.200 euros y el capital mobiliario no puede superar los 12.000 euros. Podrán solicitar la subvención los convivientes de la persona con grado de dependencia.

Cuantías de las ayudas para adaptar la vivienda y productos de apoyo

Para productos de apoyo en el hogar se puede obtener hasta 1.000 euros por convocatoria, pudiendo solicitar hasta dos ayudas. Para obras de adaptación funcional de la vivienda el importe máximo es de 1.800 euros, con una sola ayuda por domicilio. Si se pide una ayuda para obras y otra para productos, la cuantía conjunta llega a 2.800 euros. Los importes básicos quedan resumidos en la siguiente tabla.

Concepto Cuantía máxima Productos de apoyo en el hogar 1.000 euros Obras de adaptación funcional del hogar 1.800 euros Ayuda conjunta de obras y productos 2.800 euros

En las obras se subvencionan reformas en aseos y baños, instalación de asideras o pasamanos, rampas interiores y eliminación de peldaños tanto dentro de la casa como en zonas exteriores, así como otras adaptaciones que mejoren la accesibilidad y supriman barreras arquitectónicas. Para realizar estas actuaciones es necesaria una declaración responsable de obras y usos expedida por el Ayuntamiento y, cuando la eliminación de escalones afecte a la vía pública, una licencia de obras mayores.

Los productos de apoyo pueden consistir en adquisiciones o alquileres siempre que se justifiquen conforme a la convocatoria. Incluyen ayudas para la movilidad personal, para discapacidad sensorial y para facilitar la comunicación.

Plazos para solicitar las ayudas y justificar correctamente la subvención

El plazo de presentación de solicitudes se divide en dos periodos: el primero termina el 31 de mayo de 2026 y el segundo el 30 de septiembre de 2026. Las actuaciones subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Tras cada cierre, el Ayuntamiento dispone de tres meses para resolver y publicará el resultado en su sede electrónica. El plazo máximo para presentar la documentación justificativa de la ayuda finaliza el 15 de abril de 2027.