¿Quiénes pueden solicitar el nuevo permiso de paternidad 2026? Requisitos y documentos necesarios

El permiso de paternidad 2026 aumenta la duración del descanso por nacimiento, adopción o acogida y refuerza la conciliación laboral y familiar. Permite pasar más tiempo con los hijos y repartir mejor las tareas de cuidado. A continuación se resumen las principales novedades y cómo solicitarlo.

¿Cuáles son los cambios clave del permiso de paternidad 2026 para conciliar trabajo y familia? En las familias biparentales el permiso pasa de 16 a 19 semanas retribuidas para cada progenitor. En las familias monoparentales o monomarentales será de 32 semanas.

Las seis primeras semanas serán obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa justo después del nacimiento, la adopción o el acogimiento. Las 11 semanas restantes serán voluntarias y podrán disfrutarse hasta que el bebé cumpla un año. Además, se suman dos semanas adicionales retribuidas, que en las familias monoparentales son cuatro, y que podrán utilizarse hasta que el menor alcance los ocho años.

Requisitos de cotización y quién puede pedir el nuevo permiso de paternidad

Para acceder al nuevo permiso de paternidad hay que estar dado de alta en la Seguridad Social como persona asalariada, autónoma o empleado público. El siguiente paso es comprobar el periodo mínimo de cotización, que depende de la edad.

Si tienes menos de 21 años no se exige ningún día previo de cotización. Entre 21 y 25 años se piden 90 días en los 7 años anteriores o 180 días a lo largo de toda la vida laboral; a partir de 26 años, 180 días en los 7 años anteriores o 360 días en total.

Cómo solicitar el permiso de paternidad 2026 paso a paso y sin perderse

Una vez que se cumplen los requisitos, llega el momento de solicitar el permiso. ¿Prefieres hacerlo desde casa o desplazarte a una oficina? Existen varias vías para tramitarlo:

Con certificado digital o Cl@ve, entrando en Tu Seguridad Social y siguiendo el apartado de prestación por nacimiento y cuidado del menor.

y siguiendo el apartado de prestación por nacimiento y cuidado del menor. Sin certificado, mediante la plataforma del INSS para trámites sin identificación electrónica.

para trámites sin identificación electrónica. Por correo postal, enviando la solicitud a la Dirección Provincial del INSS o al Instituto Social de la Marina.

De forma presencial, pidiendo antes cita previa en la oficina correspondiente.

Sea cual sea la vía, hay que aportar documentación como el DNI o NIE, el certificado de la empresa, el informe de maternidad o la resolución administrativa en adopciones o acogimientos. El permiso se aplica de forma retroactiva a los hijos nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024, por lo que quienes hayan sido padres desde entonces pueden beneficiarse de estas mejoras.