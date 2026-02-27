Fecha confirmada: Muface prepara su convocatoria de ayudas para jubilados que necesiten atención dental y óptica

Los mutualistas jubilados de la sanidad concertada podrán solicitar las ayudas bucodentales y oculares entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, mediante impresos en papel y sin uso de sede electrónica ni app.

En plena etapa de cambios internos, refuerzo de su sanidad concertada y digitalización, Muface mantiene también su operativa habitual de prestaciones. Prueba de ello es la nueva convocatoria de ayudas dentales y oculares dirigida a los mutualistas jubilados y a otros colectivos vinculados a la sanidad concertada, que en marzo deberán presentar su solicitud en papel dentro del plazo marcado.

Quién puede pedir las ayudas dentales y de gafas de Muface en marzo

La convocatoria se dirige a las personas mutualistas en situación de jubilación, a quienes se encuentran en alta voluntaria y a beneficiarios con documento asimilado al de afiliación (BDAP) dentro de la sanidad concertada de Muface. Este colectivo es el mayoritario entre las personas adscritas a la sanidad concertada del modelo.

En su caso, las ayudas solo pueden pedirse en papel durante la campaña de marzo. La vía electrónica, a través de la sede o de la aplicación móvil, queda reservada para el resto del colectivo mutualista en activo, que puede solicitar estas prestaciones por internet durante todo el año. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que los jubilados deben estar muy atentos a las fechas si no quieren quedarse fuera.

Plazo del 1 al 31 de marzo y meses habituales de convocatoria de Muface

Muface ha fijado el plazo para enviar las solicitudes entre el 1 y el 31 de marzo. Además, recuerda que estas prestaciones para gastos dentales y oculares se convocan dos veces al año, en marzo y en octubre, en ambos casos con presentación en papel para este mismo colectivo. Para visualizar de un vistazo las fechas y a quién afecta la convocatoria, se puede resumir en la siguiente tabla:

Periodo de solicitud Detalle de la convocatoria para el colectivo afectado 1 a 31 de marzo de 2026 Mutualistas jubilados, en alta voluntaria y beneficiarios con documento asimilado al de afiliación (BDAP) de la sanidad concertada, con solicitud en papel. Campaña de octubre (anual) Segunda ventana anual de ayudas dentales y oculares en papel para este mismo colectivo mayoritario de la sanidad concertada.

En consecuencia, marzo se convierte en una cita clave para quienes quieren recuperar parte de sus gastos en dentista o gafas. No está de más apuntar las fechas en la agenda, porque luego pasa lo que pasa.

Cómo conseguir el impreso oficial de ayudas dentales y oculares de Muface

Para acceder a la ayuda es imprescindible disponer del impreso oficial y rellenarlo correctamente. Muface indica tres vías para obtener ese formulario, pensadas también para quienes tienen más dificultades con las gestiones digitales.

Descargar el impreso oficial desde la web de Muface, pedirlo al Servicio Provincial por teléfono o mediante el Formulario de atención a mutualistas para recibirlo por correo postal, usando en su caso el teléfono preferente del Servicio Muface 75+ para personas de 75 años o más, o recoger el impreso directamente en el Servicio Provincial correspondiente con cita previa.

Así, incluso quienes no usan internet con frecuencia pueden acceder al documento. La mutualidad combina la descarga online con la atención telefónica, el correo postal y la recogida presencial para que nadie se quede sin formulario.

Formas de presentar la solicitud con facturas en los servicios provinciales

Una vez cumplimentado el impreso, la persona mutualista debe adjuntar las facturas y la documentación adicional que sea necesaria. Todo el conjunto debe remitirse al Servicio Provincial de Muface que corresponda según su adscripción.

El envío puede hacerse por correo postal o a través de cualquiera de los registros oficiales previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluido el Registro Electrónico General. De este modo, el modelo de mutualismo administrativo combina el impulso de la receta electrónica, la historia clínica digital y la vigilancia del sector asegurador con Asisa y Adeslas, con mecanismos tradicionales en papel para dar respuesta a su colectivo más veterano.