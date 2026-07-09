Así es el gigantesco péndulo de este parque de atracciones con giros a 90 km/h y una caída que desafía a los más valientes

Synkope vuelve a situarse entre los grandes reclamos de Terra Mítica durante la temporada alta. La atracción alcanza los 35 metros de altura, llega a 90 kilómetros por hora y está dirigida a visitantes que buscan emociones fuertes.

Terra Mítica, en Benidorm, afronta el verano con una de sus atracciones más reconocidas en pleno funcionamiento: Synkope, el gran péndulo de la zona de Grecia. El parque la presenta como una experiencia intensa, con una altura mínima exigida de 1,40 metros y una edad recomendada de 10 años.

Cómo es Synkope, el péndulo gigante de Terra Mítica que alcanza 90 km/h

Synkope es una de las atracciones más extremas del parque temático alicantino. Su funcionamiento combina el giro de un disco con el balanceo de un gran brazo mecánico, lo que permite elevar a los pasajeros hasta 35 metros mientras la estructura alcanza los 90 kilómetros por hora.

Uno de sus elementos más llamativos es la posición de los asientos. Los visitantes viajan mirando hacia el exterior, lo que aumenta la sensación de caída cuando el péndulo desciende a gran velocidad y refuerza el efecto de suspensión cuando llega al punto más alto.

El modelo Revolution de Mondial Rides, firma especializada en este tipo de estructuras, cuenta con 40 asientos y está diseñado para alcanzar 35 metros de altura con un ángulo de balanceo de 120 grados.

Por qué el péndulo gigante de Benidorm atrae a quienes buscan emociones fuertes

La atracción se ha consolidado como uno de los iconos de Terra Mítica (Benidorn) por la mezcla de velocidad, altura y sensación de ingravidez. A diferencia de otros dispositivos de movimiento circular, el pasajero no queda protegido visualmente por una cabina cerrada, sino expuesto al horizonte y al suelo durante cada oscilación.

Esa orientación exterior hace que el recorrido resulte más intenso. En los descensos, el suelo parece aproximarse a gran velocidad; en los ascensos, el cuerpo queda suspendido durante unos segundos antes de iniciar una nueva caída.

El parque define Synkope como una experiencia de “emoción sin tregua” y la incluye dentro de sus atracciones más intensas, junto a otras propuestas para quienes buscan adrenalina en la visita.

Terra Mítica abre la temporada alta con espectáculos, zonas de agua y más atracciones

La temporada alta de Terra Mítica comenzó el sábado 27 de junio, con horario ampliado de 10:30 a 21:00 horas y la incorporación de zonas de piscinas y toboganes para reforzar la oferta de verano. El complejo destaca también sus espectáculos, sus áreas de agua y cerca de 30 atracciones para distintos públicos.

Junto a Synkope, el parque mantiene otros nombres conocidos entre los visitantes, como Titánide, Inferno, Infinnito, Las Cataratas del Nilo, Akuatiti o El Laberinto del Minotauro. La oferta se completa con animación en vivo, recreaciones inspiradas en culturas clásicas mediterráneas y espacios pensados para familias.

Con esta combinación, Terra Mítica busca reforzar su papel como uno de los planes de ocio más potentes de la Costa Blanca durante los meses de más calor. Para los amantes de las emociones fuertes, Synkope sigue siendo una parada obligada dentro del recorrido por el parque.